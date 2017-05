Sette minuti dopo la mezzanotte: la colonna sonora del fantasy di J.A. Bayona

Di Pietro Ferraro giovedì 18 maggio 2017

"Sette minuti dopo la mezzanotte" debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del fantasy di JA Bayona.

Esce oggi 18 maggio nei cinema italiani Sette minuti doo la mezzanotte (A Monster Calls), il fantasy diretto da J.A. Bayona (The Impossible, The Orphanage), tratto dall’omonimo e pluripremiato romanzo del 2011 di Patrick Ness (anche autore della sceneggiatura) tradotto in quasi quaranta lingue.

Sette minuti dopo la mezzanotte di J.A. Bayona - Recensione in Anteprima J.A. Bayona chiude la sua personale trilogia sul rapporto 'madre-figlio' con lo straordinario Sette minuti dopo la mezzanotte, dal 18 maggio al cinema.

La trama racconta la commovente storia dell'incontro tra il dodicenne Conor, (Lewis MacDougall) vittima di bullismo a scuola e costretto a vivere con una nonna fredda e distante (Sigourney Weaver) a causa della malattia della mamma (Felicity Jones), e la creatura fantastica che il ragazzo invoca nei suoi sogni per sfuggire alla solitudine del suo mondo reale. E la creatura si manifesta, ogni sera, 7 minuti dopo la mezzanotte, per raccontare a Conor delle storie, frammenti di un viaggio emotivo alla ricerca della verità.

Sette minuti dopo la Mezzanotte è stato protagonista dei Premi Goya 2017, gli Oscar spagnoli, dove il film ha vinto 9 dei 12 premi ai quali era candidato, fra cui Miglior regia, fotografia, scenografia, montaggio e la colonna sonora composta dallo spagnolo Fernando Velazquez (Crimson Peak, La Madre, Hercules) che torna a collaborare con JA Bayona dopo aver musicato The Orphanage e The Impossible.

La colonna sonora di Sette minuti dopo la Mezzanotte include anche il brano originale "Tear Up This Town" scritto per il film e interpretato dalla band britannica dei Keane mentre per il trailer è stato utilizzato "Lower Your Eye Lids To Die With The Sun" dei francesi M83.

TRACK LISTINGS

1. Tear Up This Town – KEANE (3:13)

2. Conor Wakes Up / Main Title (4:11)

3. Drawing (1:22)

4. The Monster Wakes Up (3:22)

5. Crisis (1:01)

6. The Second Encounter (2:13)

7. The First Tale (7:30)

8. The School (3:21)

9. Home Alone / Dad Arrives (2:48)

10. Grandma´s Clock / The Second Tale (8:13)

11. Break Things (1:03)

12. A World Destroyed (1:05)

13. Big Dreams (1:37)

14. A New Hope / Dad Leaves (2:30)

15. Montage (4:37)

16. The Third Tale (2:43)

17. I Wish I Had a Hundred Years (2:11)

18. The Truth (5:02)

19. End Credits (5:09)

20. Montage (Voice: Felicity Jones) (4:37)

21. Tear Up This Town (Film Version) – KEANE (3:09)