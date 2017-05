Star Wars 8: Lucasfilm smentisce una popolare teoria su Darth Vader

Di Pietro Ferraro giovedì 18 maggio 2017

In attesa dell'uscita di "Star Wars 8" un'altra teoria sul ruolo di Darth Vader nel film viene ufficialmente smentita da Lucasfilm.

Archiviata con smentita ufficiale una delle molte teorie proposte dai fan riguardo all'ubicazione della spada laser di Darth Vader in Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Nei mesi scorsi ci sono stati molti discorsi sui cristalli Kyber, soprattutto con Rogue One che li ha utilizzati nella trama. Questi cristalli mistici non solo alimentano le spade laser Jedi, dando alla loro lama il suo tipico e potente fascio di luce, questi frammenti di roccia sono stati usati anche per alimentare sia la Morte nera che la base Star Killer. Alcuni hanno ipotizzato che il cristallo Kyber della vecchia spada laser di Vader fosse in qualche modo scampato all'esplosione della Morte nera ne Il ritorno dello Jedi, ma questa ipotesi è stata ufficialmente smentita.

Un recente rumor affermava che Luke Skywalker su Ahch-To indosserebbe un ciondolo al collo con un gioiello che è stato descritto come simile alla collana di cristallo Kyber che Jyn Erso ha ricevuto da sua madre. Molti hanno ipotizzato che Luke indossi in realtà il cristallo Kyber della vecchia spada laser Sith di suo padre. Secondo la teoria il cristallo, forse indistruttibile, sarebbe uscito indenne dall'esplosione che ha distrutto la Morte Nera, e secondo la medesima teoria, sarebbe potuto arrivare su Endor dove incrociata la strada di Skywalker lo avrebbe attratto con il suo potere.

No, tutto ciò non è semplicemente avvenuto. Almeno questo è ciò che ha recentemente dichiarato al sito Express UK l'autore Pablo Hidalgo, responsabile e membro ufficiale del "Lucasfilm Story Group". Hidalgo ha confermato che no, Luke Skywalker non è in possesso del cristallo Kyber rosso con cui suo padre una volta ha cercato di ucciderlo.

La teoria in questione suggeriva che anche Kylo Ren sarebbe stato attratto dal cristallo Kyber che apparteneva al nonno portandolo dritto dritto a Luke e Rey su Ahch-To, praticamente il leader dei Cavalieri di Ren avrebbe utilizzato questa connessione con il cristallo come un vero e proprio segnalatore di posizione. Ma secondo Hidalgo quando Vader ha perso la sua spada laser lottando contro Luke sulla Morte Nera in costruzione, la spada non è mai uscita da quella struttura.

Questa conferma ufficiale che il cristallo Kyber rosso di Darth Vader è stato distrutto ha portato alla domanda se ci fosse una spiegazione ufficiale nel canone per quanto riguarda la distruzione della spada laser di Vader. La risposta di Pablo è stata semplice e lapidaria.

E' sprofondata nel reattore della DS2 [Morte Nera 2] che poi è esploso.

Quindi possiamo tranquillamente archiviare la teoria che Luke sfoggerà un cristallo Kyber rosso in Star Wars 8 perché ciò non accadrà, quindi restano aperte le scommesse su come Kylo Ren scoprirà dove si nascondono Luke, Rey, Chewbacca e R2-D2.

Restando in tema non è stato invece ancora smentito il rumor di un potenziale ritorno di Anakin in versione "Fantasma di Forza", con una recente ospitata di Hayden Christensen alla Star Wars Celebration che ha contribuito solo ad alimentare quelle voci.

Concludiamo ricordando che c'è una grossa fetta di fan che ipotizzano che Star Wars 8 introdurrà il concetto di "Jedi Grigi" nel nuovo canone cinematografico ufficiale di Star Wars e che in questo scenario Rey porterà il tanto atteso ed evocato equilibrio nella Forza. Un Jedi Grigio è un Jedi ribelle che si rifiuta di seguire il Codice Jedi e le decisioni promulgate dal Consiglio, accettando la dualità virtù/malvagità che alberga in ogni Jedi senza però mai cedere al Lato Oscuro della Forza, come è uso invece dei cosiddetti "Jedi Oscuri".