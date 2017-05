Piccoli Brividi 2: svelati logo e titolo ufficiale del sequel "Horrorland"

Di Pietro Ferraro venerdì 19 maggio 2017

Piccoli Brividi - Horrorland: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla comedy fatastica con Jack Black nei cinema americani dal 21 settembre 2018.

Piccoli Brividi 2 è stato annunciato all'inizio di quest'anno e ora abbiamo un titolo ufficiale presentato con un promo art del logo. La serie di R.L. Stine è stata adattata con successo nel film Piccoli Brividi del 2015 che ha incassato nel mondo circa 150 milioni di dollari da un budget di 84. Ora Sony ha annunciato il titolo ufficiale del sequel che sarà in originale Piccoli Brividi: Horrorland, titolo che fa riferimento alla serie spin-off di 12 libri scritta da Stine e basata sui libri della serie originale "Una giornata particolare" e "Ritorno a Horrorland".

L'uscita di Piccoli Brividi: Horrorland era inizialmente fissata a gennaio 2018, ma è stata posticipata fino a settembre 2018 senza fornire motivazioni. Alla fine del primo film di Piccoli Brividi, i mostri di Stine vengono restituiti ai mondi dei rispettivi libri. Stine, interpretato da Jack Black, riscrive una storia per riportare Hannah nel mondo reale e finisce per lavorare come insegnante nella scuola frequentata dal suo nuovo amico Zach Cooper. Prima dei titoli di coda scopriamo che il ragazzo invisibile è ancora libero e pronto a scrivere nuove storie che possono terrorizzare nuovamente la città.

La fortunata serie di horror per adolescenti di Stine è stata pubblicata tra il 1992 e il 1996 con un enorme successo che si è ripetuto in tutto il mondo. Tim Burton inizialmente aveva firmato per un potenziale film nel 1998, ma quel progetto non ha mai visto al luce ha causa di una sceneggiatura non all'altezza e apparentemente per la scelta di quali mostri portare sullo schermo.

Piccoli Brividi: Horrorland arriverà nei cinema americani il 21 settembre 2018.