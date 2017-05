Film 2018-2019: Angela Bassett per Mission: Impossible 6 - Charles Dance e Sally Hawkins per Godzilla: King of the Monsters

Di Federico Boni venerdì 19 maggio 2017

Sally Hawkins torna per Godzilla: King of the Monsters, mentre Angela Bassett sarà il nuovo capo CIA in Mission: Impossible 6.

Film 2018-2019: Blake Lively per Bruised - Claire Foy sarà Lisbeth Salander? Potrebbe essere la Regina Elisabetta II di The Crown la nuova Lisbeth Salander cinematografica. - Mission: Impossible 6: non solo tv per Angela Bassett, new entry in Mission: Impossible 6. L'attrice, secondo quanto riportato da Deadline, andrà ad indossare gli eleganti abiti del nuovo direttore della CIA, prendendo così il posto di Alec Baldwin. Al fianco della Bassett vecchi volti come Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Sean Harris e lo stesso Baldwin, oltre a Vanessa Kirby e Henry Cavill. In cabina di sceneggiatura e regia Christopher McQuarrie, primo regista a bissare l'esperienza Mission Impossible dopo l'ottimo Rogue Nation, per un'uscita in sala datata 27 luglio 2018.

- Godzilla: King of the Monsters: doppietta di novità in casa Godzilla: King of the Monsters grazie agli arrivi di Charles Dance e Sally Hawkins. Per l'attrice sarà in realtà un ritorno, visto e considerato che riprenderà il ruolo della dottoressa Vivienne Graham di Godzilla, diretto da Gareth Edwards nel 2014, mentre la presenza di Dance è al momento avvolta nel mistero. La coppia raggiunge Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, O'Shea Jackson Jr. e Aisha Hinds, oltre a Ken Watanabe. In cabina di regia Michael Dougherty, anche sceneggiatore, per un'uscita in sala attesa nel 2019.

- The Best of Enemies: Sam Rockwell affiancherà la lanciatissima Taraji P. Henson in The Best of Enemies, film che sarà diretto dall'esordiente Robin Bissell, produttore esecutivo di The Hunger Games e Seabiscuit. Rockwell sarà il leader del Ku Klux Klan, con la Henson negli abiti di Ann Atwater, attivista per i diritti civili che combattè contro il leader del KKK C.P. Ellis per un decennio, tra gli anni '60 e '70. La pellicola è tratta da “The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South", libro di Osha Gray Davidson. Al fianco dei due attori Babou Ceesay (Rogue One), Anne Heche, Wes Bentley, Bruce McGill, Nick Searcy e John Gallagher Jr. La produzione comincerà a Atlanta il 22 maggio.