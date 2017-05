Tiger Shroff sarà Rambo nel remake indiano

Di Federico Boni venerdì 19 maggio 2017

Bollywood realizza un remake di Rambo.

Rambo, Ariel Vromen alla regia del reboot Sarà il regista di The Iceman e Criminal a dirigere il nuovo Rambo, senza Sly Stallone protagonista. In attesa di un eventuale nuovo capitolo con o senza Sylvester Stallone, Rambo tornerà al cinema in India con un remake targato M! Capital Ventures, Original Entertainment, Impact Films e Siddharth Anand Pictures. Parola dell'Hollywood Reporter.

Nei muscoli del protagonista Tiger Shroff, 27enne star di Bollywood visto in film come Baaghi e A Flying Jatt. In cabina di regia Siddharth Anand, regiata di Bang Bang. Via alle riprese nel mese di febbraio, per poi uscire in sala entro la fine del 2018.

Il Rambo indiano seguirà le gesta dell'ultimo membro sopravvissuto di un'unità elitaria segreta delle forze armate indiane che torna a casa per andare incontro ad una guerra che si svolge nella sua terra. Nascosto nelle pericolose giungle e tra le montagne innevate dell'Himalaya, scatenerà caos e distruzione, diventando la macchina inarrestabile che è stato addestrato ad essere.

Fonte: Comingsoon.net