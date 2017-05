Fatima, Harvey Keitel e Sonia Braga per Marco Pontecorvo

Di Federico Boni venerdì 19 maggio 2017

Cast internazionale per Fatima di Marco Pontecorvo.

50enne figlio del grande Gillo, Marco Pontecorvo si prepara a tornare sul set con Fatima, dramma religioso della Arclight Films di cui si parla da oltre un anno. Tra i protagonisti della pellicola Harvey Keitel e Sonia Braga, con James Volk di Origin Entertainment, Frida Torresblanco di Braven Films, Dick Lyles di Origin Entertainment, Rose Ganguzza di Rose Pictures e Natasha Howes produttori. La pellicola è stata presentata al Market del Festival di Cannes.

Il film porterà in sala la celebre storia dei tre fratelli che dichiararono di aver visto la Madonna a Fatima, Portogallo. Eventi soprannaturali culminati il 13 ottobre 1917 nel “miracolo del sole”. Secondo il racconto dei tre, le apparizioni continuarono per un po' di tempo, accompagnate da rivelazioni di eventi futuri: la fine imminente della prima guerra mondiale; il pericolo di una seconda guerra ancora più devastante se gli uomini non si fossero convertiti; la minaccia comunista proveniente dalla Russia.

La Chiesa Cattolica Romana convalidò le visioni dei bambini e trasformò Fatima nel principale luogo di pellegrinaggio del Portogallo. Il santuario è oggi visitato da più di 5 milioni di persone all'anno. Due dei fratelli sono morti durante la pandemia di influenza nel 1917/1918, per poi diventare santi grazie a Papa Francesco.

Fonte: HollywoodReporter