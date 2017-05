Pirati dei Caraibi 5: nuova action figure Hot Toys di Jack Sparrow

Di Pietro Ferraro venerdì 19 maggio 2017

Il 24 maggio debutta nei cinema italiani "Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar" e Hot Toys annuncia la nuova action figure di Jack Sparrow ispirata al quinto capitolo della saga Disney.

Mancano pochi giorni all'uscita italiana di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, nelle sale dal 24 maggio, che arriva a sei anni da Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare.

Questo nuovo film vede Jack Sparrow (Johnny Depp) avventurarsi nel triangolo del diavolo e affrontare il resuscitato Capitano Salazar (Javier Bardem) in cerca di vendetta, deciso ad eliminare tutti i pirati in mare, in primis l'odiato Jack Sparrow.

Hot Toys non poteva mancare questo appuntamento con una delle sage più amate e soprattutto con un'icona come il pirata di Johnny Depp, così ecco lanciata una nuova action-doll in scala 1:6 del Capitano Jack Sparrow così come appare in Pirati dei Caraibi 5. Realizzato con dettagli minuziosi, la straordinaria testa scolpita presenta due volti intercambiabili che fruiscono della tecnica brevettata nota come "Pears", una tecnica in grado di muovere in tutte le direzioni gli occhi in modo naturale, proprio come gli occhi umani.

La figure dispone inoltre di un nuovo costume su misura replicato fino all'ultimo dettaglio e di un ampio assortimento di armi e accessori e forse una delle più belle basi diorama mai viste, sorprendentemente elaborata e ispirata alle avventure in mare del simpatico pirata con la minacciosa testa di uno squalo, una bandiera con teschio piratesco e un cannone pronto a sparare che fuoriescono dai flutti.

La figure alta circa 30 cm con oltre 30 punti di articolazione presenta capelli, barba e tipiche trecce in tessuto e diversi accessori come capello, bandana rossa, stivali, spada, pugnale, due pistole con relative fondine, un manifesto "Ricercato vivo o morto", una bussola, un cannocchiale e una bottiglia.

Trovate la nuova figure di Jack Sparrow in pre-ordine QUI.