Venom: nuova foto dal set con Tom Hardy

Di Federico Boni domenica 5 novembre 2017

iniziate le riprese di "Venom", lo spin-off con Tom Hardy nei cinema americani dal 5 ottobre 2018

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riprese in pieno corso per Venom e nuova foto dal set con Tom Hardy ritratto durante una pausa. L'attore ha condiviso una nuova immagine di un momento di relax sul set accompagnata dal seguente messaggio.

Pausa veloce dal set. Due settimane quaggiù. #Venom

Venom è il primo film dell'Universo Marvel di Sony che include minime connessioni con l'Universo Cinematografico Marvel, ma si distingue principalmente come universo a se stante con un diverso gruppo di personaggi in gran parte provenienti dai fumetti di Spider-Man. La produzione di Venom sarà rapidamente seguita da Silver and Black, altro spin-off che non ha ancora un cast ufficiale, ma che sarà incentrato su Silver Sable e Black Cat (Gatta Nera).

Tom Holland non è destinato a comparire come Peter Parker in questo primo film sull'anti-eroe Venom diretto dal Ruben Fleischer di Benvenuti a Zombieland. L'approccio al film dovrebbe essere "adulto" e iperviolento come il campione d'incassi Deadpool e la scelta del roccioso Tom Hardy in queto senso sembra particolarmente azzeccata.

Venom è previsto in uscita nei cinema americani il 5 ottobre 2018.

Quick break from set. Two weeks down. #Venom pic.twitter.com/Qb0EnkKFbX — Venom Movie (@VenomMovie) 4 novembre 2017





Venom: iniziate le riprese dello spin-off di Spider-Man, prima foto dal set con Tom Hardy

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Tom Hardy è arrivato sul set di Venom, lo spin-off di Spider-Man prodotto da Sony Pictures. Lo studio ha condiviso la prima immagine con uno scatto dietro le quinte di Hardy sul set. Il film presenta un cast di supporto che include Michelle Williams, Riz Ahmed, Reid Scott, Jenny Slate e Scott Haze.

Venom è il primo film del nuovo Universo Marvel di Sony che si unirà con l'Universo Cinematografico di Disney e Marvel, con storie che si svolgono ai margini di quelle avventure. Spider-Man esiste in questo mondo, ma questo non significa che vedremo subito Tom Hardy nell'UCM e non è mai stato confermato che Spider-Man avrà un cameo in questo primo spin-off. Il film sarà seguito da Silver & Black, che seguirà le avventure di Silver Sable e Black Cat, introducendo lungo la strada una serie di famigerate nemesi di Spider-Man.

Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji), Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2) e Kelly Marcel (Cinquanta sfumature di Grigio) hanno collaborato alla sceneggiatura di Venom. Il regista di Benvenuti a Zombieland, Ruben Fleischer, è stato assunto per dirigere questo primo spin-off che potrebbe essere seguito da altri film dedicati a Kraven il cacciatore e Mysterio. I produttori dei film di Spider-Man, Avi Arad e Matt Tolmach, sono tornati a produrre questo spin-off con Amy Pascal.

Nessun dettaglio sulla trama è stato fornito sinora, ma Riz Ahmed dovrebbe interpretare l'antagonista principale Carnage mentre Michelle Williams sarà la sposa di Venom.

Venom è apparso per la prima volta sulle pagine di "The Amazing Spider-Man #300" di Marvel Comics nel 1988. Il personaggio iniziò come un "costume" alieno indossato da Peter Parker che inizia a manipolare le sue emozioni e le sue azioni. Alcuni anni più tardi Peter si libera del costume che finirà nelle mani del fotografo Eddie Brock che lo utilizzerà per diventare l'anti-eroe Venom. Nel corso degli anni Venom ha assunto molte forme diverse e ha servito diversi "ospiti". E' confermato che Tom Hardy sarà Eddie Brock nel film.

Ciò che non è noto è se il film sarà o meno influenzato dalla versione "Ultimate Marvel Universe" del personaggio. In quella versione il costume è stato creato dai genitori scienziati di Parker e Brock nel tentativo di curare il cancro. Nell'attuale arco narrativo dei fumetti il simbionte Venom si è fuso con Scorpion e l'ex compagno di scuola di Parker, il bullo Flash Thompson aka Agente Venom.

Venom è apparso per la prima volta sul grande schermo nell'affollato Spider-Man 3 di Sam Raimi, con Topher Grace nei panni di Eddie Brock. Venom è previsto nei cinema per il 5 ottobre 2018.

Fonte: Sony Pictures





Venom, Tom Hardy protagonista con Ruben Fleischer alla regia

Articolo pubblicato il 19 maggio 2017

Life: regista e sceneggiatori rispondono ai rumor su Venom Life e Venom sono collegati? Daniel Espinosa, Rhett Reese e Paul Wernick rispondono alla bizzarra teoria di un fan. Annuncio a sorpesa da parte della Sony, che ha di fatto dato massima priorità a Venom, primo spin-off ufficiale di Spider-Man. La pellicola uscirà infatti il 5 ottobre del 2018, con Ruben Fleischer, regista di Zombieland, in cabina di regia e Tom Hardy, già Bane ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, protagonista.

Hardy sarà Eddie Brock, uomo che odia a morte l'Uomo Ragno e che vuole ucciderlo. Fuso con il simbionte nasce Venom, uno dei più temibili nemici di Spider-Man dotato di quasi tutte le sue abilità. In Spider-Man 3 di Sam Raimi fu Topher Grace ad indossarne la tuta nera.

Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, con quest'ultimo che ha messo mano a The Amazing Spider-Man 2, si sono occupati dello script, con via alle riprese in autunno. Avi Arad e Matt Tolmach produrranno la pellicola insieme ad Amy Pascal, mentre per Fleischer significherà tornare sul set 4 anni dopo il flop Gangster Squad.





Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) 19 maggio 2017

Fonte: HollywoodReporter