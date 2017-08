Mamma Mia 2: iniziate le riprese e Lily James nel cast

Di Federico Boni mercoledì 23 agosto 2017

Mamma Mia 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Ol Parker nei cinema americani dal 20 luglio 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha annunciato il via ufficiale alle riprese di Mamma Mia: Here We Go Again. Dieci anni dopo Mamma Mia! che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, si torna sulla magica isola greca di Kalokairi in un nuovo musical originale basato sulle canzoni degli ABBA. Con il cast originale che riprende i ruoli dall'originale e nuove aggiunte tra cui Lily James (Cenerentola, Baby Driver).

Mamma mia! Here we Go Again è prodotto da Judy Craymer e Gary Goetzman, produttori del film originale. Craymer è anche il creatore e produttore del musical in scena in tutto il mondo.

Ol Parker sceneggiatore di Marigold Hotel, scrive e dirige Mamma Mia 2 da una storia di Catherine Johnson, Richard Curtis e Parker. Benny Andersson e Björn Ulvaeus tornano a fornire musica e testi e sono anche produttori esecutivi con Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis e Nicky Kentish Barnes.

Riprendono i loro ruoli da Mamma Mia!, il Premio Oscar Meryl Streep come Donna, Julie Walters come Rosie e Christine Baranski come Tanya. Amanda Seyfried e Dominic Cooper tornano come Sophie e Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e il Premio Oscar Colin Firth tornano a vestire i panni dei tre potenziali papà di Sophie: Sam, Bill e Harry.

Mentre il film va avanti e indietro nel tempo per mostrare come le relazioni forgiate nel passato risuonano nel presente, Lily James interpreta una versione più giovane di Donna. Ad interpretare i ruoli delle versioni più giovani di Rosie e Tanya sono Alexa Davies (A Brilliant Young Mind) e Jessica Keenan Wynn (Go Green). Nel film ci saranno anche versioni più giovani di Sam interpretato da Jeremy Irvine (Fallen), Bill interpretato da Josh Dylan (Allied - Un'ombra nascosta) e Harry interpretato da Hugh Skinner (Kill Your Friends).

La squadra creativa di talenti che lavoreranno dietro le quinte include il direttore musicale Martin Koch e il programmatore musicale Nick Gilpin, entrambi collaboratori dello spettacolo originale, nonché Anthony Van Laast, coreografo dello spettacolo e del film Mamma Mia!. la squadra è completata dal direttore della fotografia Robert Yeoman (Grand Budapest Hotel, Le amiche della sposa), lo scenografo Alan Macdonald (The Queen, Marigold Hotel), il montatore Peter Lambert (Woman in Gold, The Twilight Saga: New Moon) e la costumista Michele Clapton (Il trono di spade, The Crown).

Fonte: Universal Pictures





Mamma Mia 2 uscirà il 20 luglio 2018 - tornano Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth

Articolo pubblicato il 20 maggio 2017

Stasera in tv su Canale 5: 'Mamma mia!' con Meryl Streep Trailer, recensione, curiosità e colonna sonora del film basato sul musical di Broadway ispirato agli ABBA. Colpo di scena in casa Universal. Per festeggiare i 10 anni di Mamma Mia, uscito al cinema il 18 luglio 2008, lo studios ha annunciato l'arrivo del sequel, in sala a partire dal 20 luglio del 2018. Esattamente 10 anni dopo. Mamma Mia: Here we Go Again! il titolo della pellicola, che porterà sul grande schermo tutte quelle canzoni degli ABBA non ascoltate nel primo capitolo diretto da Phyllida Lloyd.

Ritorno sul set assicurato per Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth, mentre tutto tace, al momento, sulle eventuali conferme di Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried e Christine Baranski. Ol Parker, autore di The Marigold Hotel, è attualmente al lavoro sullo script, con Judith Craymer di Littlestar e Gary Goetzman di Playtone ancora produttori insieme a Benny Andersson e Björn Ulvaeus (le due B degli ABBA), produttori esecutivi.

Campione d'incassi del 2008, Mamma Mia sbancò i botteghini di tutto il mondo con oltre 600 milioni di dollari, dopo esserne costati 50. Un successo planetario, soprattutto per un musical, che ridiede linfa al genere. Mammia Mia 2 andrà a sfidare Alita: Battle Angel, titolo Fox diretto da Robert Rodriguez.

Fonte: Comingsoon.net