Mamma Mia 2 uscirà il 20 luglio 2018 - tornano Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth

Di Federico Boni sabato 20 maggio 2017

Ancora ABBA al cinema grazie a Mamma Mia 2.

Stasera in tv su Canale 5: 'Mamma mia!' con Meryl Streep Trailer, recensione, curiosità e colonna sonora del film basato sul musical di Broadway ispirato agli ABBA. Colpo di scena in casa Universal. Per festeggiare i 10 anni di Mamma Mia, uscito al cinema il 18 luglio 2008, lo studios ha annunciato l'arrivo del sequel, in sala a partire dal 20 luglio del 2018. Esattamente 10 anni dopo. Mamma Mia: Here we Go Again! il titolo della pellicola, che porterà sul grande schermo tutte quelle canzoni degli ABBA non ascoltate nel primo capitolo diretto da Phyllida Lloyd.

Ritorno sul set assicurato per Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth, mentre tutto tace, al momento, sulle eventuali conferme di Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried e Christine Baranski. Ol Parker, autore di The Marigold Hotel, è attualmente al lavoro sullo script, con Judith Craymer di Littlestar e Gary Goetzman di Playtone ancora produttori insieme a Benny Andersson e Björn Ulvaeus (le due B degli ABBA), produttori esecutivi.

Campione d'incassi del 2008, Mamma Mia sbancò i botteghini di tutto il mondo con oltre 600 milioni di dollari, dopo esserne costati 50. Un successo planetario, soprattutto per un musical, che ridiede linfa al genere. Mammia Mia 2 andrà a sfidare Alita: Battle Angel, titolo Fox diretto da Robert Rodriguez.

Fonte: Comingsoon.net