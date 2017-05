Resistance, Jesse Eisenberg sarà il famoso mimo Marcel Marceau

Di Federico Boni sabato 20 maggio 2017

Jesse Eisenberg mattatore in Resistance, film che lo vedrà indossare gli abiti del mimo francese Marcel Marceau.

Jesse Eisenberg, già straordinario Mark Zuckerberg in The Social Network di David Fincher e Lex Luthor in Superman: Dawn of Justice, sarà il mimo Marcel Marceau nel film Resistance. Parola di Variety. La pellicola sarà scritta e diretta da Jonathan Jakubowicz (Hands of Stone).

Di origini ebraiche, Marceau fuggì da Limoges insieme alla propria famiglia quando aveva appena 16 anni, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma suo padre venne poi catturato e ucciso ad Auschwitz. Avvicinato al cinema dalla madre, che lo portò a vedere Charlie Chaplin, Marcel, membro della resistenza francese, utilizzò la maschera del mimo per salvare dal nazismo decine di bimbi ebrei, facendoli star buoni mentre li aiutava a fuggire verso la Svizzera. Diventato successivamente leggenda di Francia, tra i numerosi riconoscimenti ottenuti da Marceau nel corso dei decenni spiccano alcune lauree ad honorem di prestigiose università americane, la Legion d'Onore e il titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito dello Stato Francese, ricevuto dalle mani di Jacques Chirac nel 1998.

Resistance andrà incontro alle riprese ad inizio 2018, con Claudine Jakubowicz e Carlos Garcia de Paredes produttori. Baptiste, figlio maggiore di Marcel, è stato coinvolto nel processo di scrittura del film, tanto da parteciparvi in qualità di produttore esecutivo.

Fonte: Comingsoon.net