Alien: replica dell'uovo di Xenomorfo con sensore di movimento

Di Pietro Ferraro sabato 20 maggio 2017

Per i fan più sfegatati della saga "Alien" c'è l'uovo di Xenomorfo con apertura a sensore di movimento.

Per i nerd più irriducibili e i fan di Alien più sfegatati è disponibile una replica dell'uovo di Xenomorfo che nel film ospita un Facehugger pronto a saltare sulla faccia del malcapitato di turno troppo curioso per darsela a gambe.

Basato sul famoso uovo alieno visto nel film originale del 1979, l'uovo di Xenomorfo diventa un contenitore per custodire qualunque cosa vogliate e ogni qualvolta vorrete avervi accesso, basterà passare la mano sulla parte superiore dell'uovo che si aprirà grazie ad un sensore di movimento proprio come in una delle scene più spaventose della storia del cinema!

L'uovo che aperto misura 56 cm, è disponibile anche in una versione opzionale che emana un bagliore verdastro grazie ad un sistema di illuminazione interna a LED. L'uovo in questa intrigante versione luminescente può anche servire come lampada da camera.

Trovate l'uovo di Xenomorfo QUI al prezzo di 200$.

VID_20161020_150422 from Unbox Industries on Vimeo.