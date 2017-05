I Cavalieri dello Zodiaco, arriva il live-action hollywoodiano

Di Federico Boni sabato 20 maggio 2017

Anche I Cavalieri dello Zodiaco diventano film con attori in carne ed ossa.

I Cavalieri dello Zodiaco: La leggenda del Grande Tempio - Recensione in Anteprima 30 anni dopo l'uscita del manga I Cavalieri dello Zodiaco sbarcano al cinema in formato CG con La leggenda del Grande Tempio. Leggi la nostra recensione Se ne parla da tempo, ma forse ora ci siamo. Hollywood si prepara a realizzare un live-action sui Cavalieri dello Zodiaco, saga di anime e manga creata nel 1985 da Masami Kurumada. Saint Seiya il provvisorio titolo, come annunciato dal sito giapponese Eiga. Una co-produzione Usa/Giappone, con la Toei Animation e la cinese A Really Good Film (ARGF) all'interno del ricco progetto. Yoshiyuki Ikezawa, Kozo Morishita e lo stesso Masami Kurumada faranno da produttori esecutivi.

In cabina di regia il polacco Tomasz Bagiński, nominato agli Oscar per il corto animato Katedra. Protagonista, ovviamente, Seiya, mortale che andrà alla conquista dell'armatura di bronzo di Pegasus, che lo renderà uno dei cavalieri di Atena.

Due i lungometraggi animati de I Cavalieri dello Zodiaco visti fino ad oggi in sala, Le porte del paradiso e The Legend of Sanctuary, per un live-action in 'produzione' dal lontano 2008. Dopo quasi 10 anni, diverrà ora realtà.