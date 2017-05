Road of the Dead: George Romero annuncia un nuovo zombie-movie

Di Pietro Ferraro domenica 21 maggio 2017

George A. Romero produttore e sceneggiatore di un nuovo zombie-movie ambientato durante una corsa Nascar post-apocalittica.

La leggenda horror George A. Romero sta collaborando con un suo frequente partner per un nuovo film di zombie. Il nuovo progetto è intitolato Road of the Dead, che Romero ha scritto con Matt Birman, che si è detto anche disponibile a dirigere questo progetto.

IndieWire riferisce che questo progetto è partito da un soggetto di Matt Birman di circa 10 anni fa. La storia si svolge su un'isola remota dove i prigionieri-zombie corrono su macchine in un moderno Colosseo, tutto per l'intrattenimento di uomini ricchi. Il regista descrive il progetto come ibrido di Mad Max e Rollerball che si svolge durante una corsa NASCAR, e che c'è "un'ispirazione significativa" chye arriva dall'iconico classico del 1959 Ben-Hur.

George A. Romero produrrà con la sua "New Romero Productions", accanto a Matt Manjourides, Justin Martell di "Not the Funeral Home" e lo sceneggiatore e regista Matt Birman con la sua società "Pig Dreams". Non è nota l'entità del budget per Road of the Dead, ma siccome sembra che questo progetto avrà bisogno di una grande arena di corse, ciò potrebbe avere un impatto significativo sul budget a meno di un ampio uso di CG. Non è ancora chiaro dove George A. Romero e Matt Birman intendano filmare Road of the Dead.

Matt Birman è stato regista della seconda unità di Survival of the Dead - l'isola dei sopravvissuti (2010), Diary of the Dead - Le cronache dei morti viventi (2008) e La terra dei morti viventi (2006), gli ultimi tre zombie-movies di Romero. Birman ha inoltre diretto le seconde unità di Traitor, A Perfect Getaway e numerose serie tv come Nikita, Warehouse 13, Hemlock Grove, Defiance e recentemente Taken. Il suo imponente curriculum include oltre 250 crediti come stuntman con il suo primo lavoro nel lungometraggio del 1979 Città in fiamme interpretato da Leslie Nielsen.

Birman ha fornito le sue abilità come stuntman in Four Brothers, Alien vs Predator, John Q e Rollerball, solo per citarne alcuni, diventando nel frattempo coordinatore di stunt. Matt Birman ha trascorso la maggior parte degli ultimi anni a lavorare sul piccolo schermo, in qualità di coordinatore di stunt per Warehouse 13, Hemlock Grove, Defiance, Gangland Undercover, Frontier, The Expanded, Taken e la prossima serie Jack Ryan per Amazon. Birman è anche nella troupe del prossimo The Shape of Water di Guillermo del Toro in veste di pilota stunt.