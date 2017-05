Seducing Ingrid Bergman per Jessica Chastain

Di Federico Boni domenica 21 maggio 2017

Ingrid Bergman torna in vita grazie a Jessica Chastain.





Black Mambas, Jessica Chastain produttrice Danai Gurira, ovvero Michonne nella serie The Walking Dead, sceneggiatrice di un film prodotto da Jessica Chastain. Attualmente giurata al Festival di Cannes, la due volte candidata agli Oscar Jessica Chastain sarà la leggendaria Ingrid Bergman in Seducing Ingrid Bergman, biopic sceneggiato da Arash Amel ("Grace of Monaco"). La Chastain co-produrrà la pellicola con la sua Freckle Films.

Tratto dall'omonimo romanzo di Chris Greenhalgh, Seducing Ingrid Bergman porterà in sala la storia d'amore tra l'attrice di 'Casablanca' e il fotografo di guerra Robert Capa. Sconosciuto il nome del regista, così come le tempistiche produttive.

Tre volte moglie e madre di Isabella Rossellini, la Bergman vinse nel corso della propria carriera 4 Golden Globe, due Emmy, un Tony e ben 3 Oscar. Il primo nel 1945 per Angoscia, il secondo nel 1957 per Anastasia e l'ultimo nel 1975 per Assassinio sull'Orient Express, come miglior attrice non protagonista. Morta nel 1982 a soli 67 anni per colpa di un cancro al seno, la Bergman è stata inserita dall'American Film Institut al quarto posto tra le più grandi star della storia del cinema.

Fonte: Playlist