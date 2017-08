40 sono i nuovi 20: trailer italiano della commedia con Reese Witherspoon

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 agosto 2017

40 sono i nuovi 20: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica con Reese Witherspoon nei cinema italiani dal 5 ottobre 2017.

Eagle Pictures ha reso disponibile il trailer italiano di 40 sono i nuovi 20 (Home Again!), la commedia romantica cion protagosnita il Premio Oscar Reese Witherspoon in arrivo nei cinema italini il 5 ottobre.

Alice Kinney recentemente separata da suo marito (Michael Sheen) decide di ricominciare tornando nella sua città natale Los Angeles con le sue due figlie. Durante la notte del suo quarantesimo compleanno, Alice incontra tre aspiranti registi che hanno bisogno di un posto dove vivere. Alice accetta di lasciare che i ragazzi rimangano temporaneamente nella sua depandance, ma l'accordo finisce per svilupparsi in modi inaspettati. L'improbabile nuova famiglia di Alice e una nuova storia d'amore rischiano di andare a rotoli quando il suo ex marito si presenta, valigia in mano. Home Again! è una storia di amore, di amicizia e della famiglie che ci creiamo. E' una grande lezione di vita: Ripartire da zero non è cosa da principianti.

Il film segna il debutto alla regia di Hallie Meyers-Shyer, figlia della produttrice Nancy Meyers che ha prodotto 40 sono i nuovi 20 insieme ad Erika Olde. La regista 29enne è stata consulente musicale sul film di sua madre E' complicato (2009) e ha avuto piccoli ruoli da bambina nei film di sua madre come Il padre della sposa, Inviati molto speciali, Il padre della sposa 2, Genitori in trappola e What Women Want - Quello che le donne vogliono.





40 sono i nuovi 20: spot tv, foto e locandina italiana della commedia con Reese Witherspoon

Il 5 ottobre Eagle Pictures porta nei cinema italiani 40 sono i nuovi 20 (Home Again!), la commedia romantica diretta dalla regista emergente Hallie Meyers-Shyer e prodotta da Nancy Meyers (L'amore non va in vacanza, È complicato, Tutto può succedere, Lo stagista inaspettato).

Il film vede protagonista il Premio Oscar Reese Witherspoon nei panni di Alice Kinney che dopo il divorzio dal marito decide di trasferirsi con le due figlie a Los Angeles dove è cresciuta. La sera del suo quarantesimo compleanno incontra in un locale tre giovani aspiranti registi che cercano un posto dove vivere. Alice decide di ospitarli temporaneamente a casa sua e presto la convivenza prenderà delle pieghe inaspettate.La nuova vita della donna verrà presto sconvolta quando l’ex marito si presenterà alla sua porta con la valigia in mano.

Nel cast anche l’attore inglese Michael Sheen (Frost/Nixon Il duello) e i giovani Pico Alexander, Jon Rudnitsky e Nat Wolff.





Home Again!: nuovo trailer della commedia romantica con Reese Witherspoon

Open Road Films ha reso disponibile un secondo trailer della commedia romantica Home Again con protagonista Reese Witherspoon nei panni della madre divorzia Alice Kinney. Questo video include nuovi filmati che mostrano come sia stata in realtà la madre di Alice, interpretata da Candice Bergen, a suggerire alla figlia di ospitare i tre giovani aspiranti filmmakers (Pico Alexander, Nat Wolff, Jon Rudnitsky) nella depandance. Le cose diventano ancor più complicate quando l'ex marito di Alice (Michael Sheen) si presenta valigia in mano trovando questi tre giovani che vivono nella sua casa.

Questo nuovo trailer rivela che la mattina dopo la "tresca" di Alice con il personaggio di Pico Alexander, sua madre torna inaspettatamente a casa con le sue giovani figlie, che scoprono che la loro madre ha avuto compagnia la scorsa notte. Ci sono anche nuovi filmati dell'ex marito di Alice (Michael Sheen), che dopo essere tornato a casa aspetta Alice in compagnia del personaggio di Jon Rudnitsky.

Il cast di supporto include anche Lake Bell, Reid Scott e P.J. Byrne, anche se non li vediamo in questo trailer. Il film segna il debutto alla regia di Hallie Meyers-Shyer, figlia dei noti produttori Nancy Meyers e Charles Shyer, con Nancy Meyers che è anche produttrice del film insieme ad Erika Olde. La regista 29enne è stata consulente musicale sul film di sua madre E' complicato (2009) e ha avuto piccoli ruoli da bambina nei film dei suoi genitori come Il padre della sposa, Inviati molto speciali, Il padre della sposa 2, Genitori in trappola e What Women Want - Quello che le donne vogliono.

Reese Witherspoon è reduce dal successo sul piccolo schermo della miniserie tv Big Little Lies - Piccole grandi bugie, dove ha recitato insieme a Nicole Kidman e Shailene Woodley. Vedremo poi l'attrice sul grande schermo l'anno prossimo nell'adattamento di A Wrinkle In Time (Nelle pieghe del tempo) di Ava DuVernay, che arriva nei cinema il 9 marzo 2018. Witherspoon sarà inoltre protagonista e produrrà un adattamento live-action di Campanellino per la Disney, insieme ad un altro progetto Disney intitolato Wish List.

Open Road Films ha fissato una data di uscita di Home Again! all'8 settembre 2017.





Home Again!: trailer della commedia romantica con Reese Witherspoon

Disponibili trailer e locandina di Home Again!, una moderna commedia romantica scritta e diretta dall'attrice Hallie Meyers-Shyer che fa il suo debutto da regista prodotta da Nancy Meyers (L'amore non va in vacanza, Lo stagista inaspettato, Tutto può succedere).

Home Again! vede protagonista Reese Witherspoon (Big Little Lies, Wild, Walk The Line, Sweet Home Alabama) nei panni di Alice Kinney. Recentemente separata da suo marito (Michael Sheen), Alice decide di ricominciare tornando nella sua città natale Los Angeles con le sue due figlie. Durante la notte del suo quarantesimo compleanno, Alice incontra tre aspiranti registi che hanno bisogno di un posto dove vivere. Alice accetta di lasciare che i ragazzi rimangano temporaneamente nella sua depandance, ma l'accordo finisce per svilupparsi in modi inaspettati.

Il cast di supporto include anche Reid Scott P.J. Byrne, Lola Flannery e Michael Cyril Creighton. Open Road Films ha fissato una data di uscita americana del film all'8 settembre 2017.