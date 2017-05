Home Again!: trailer della commedia romantica con Reese Witherspoon

Di Pietro Ferraro domenica 21 maggio 2017

Reese Witherspoon protagonista in una commedia romantica sulla difficoltà di ricominciare.

Disponibili trailer e locandina di Home Again!, una moderna commedia romantica scritta e diretta dall'attrice Hallie Meyers-Shyer che fa il suo debutto da regista prodotta da Nancy Meyers (L'amore non va in vacanza, Lo stagista inaspettato, Tutto può succedere).

Home Again! vede protagonista Reese Witherspoon (Big Little Lies, Wild, Walk The Line, Sweet Home Alabama) nei panni di Alice Kinney. Recentemente separata da suo marito (Michael Sheen), Alice decide di ricominciare tornando nella sua città natale Los Angeles con le sue due figlie. Durante la notte del suo quarantesimo compleanno, Alice incontra tre aspiranti registi che hanno bisogno di un posto dove vivere. Alice accetta di lasciare che i ragazzi rimangano temporaneamente nella sua casa degli ospiti, ma l'accordo finisce per svilupparsi in modi inaspettati. L'improbabile nuova famiglia di Alice e una nuova storia d'amore rischiano di andare a rotoli quando il suo ex marito si presenta, valigia in mano. Home Again! è una storia di amore, di amicizia e della famiglie che ci creiamo. E' una grande lezione di vita: Ripartire da zero non è cosa da principianti.

Il cast di supporto include anche Reid Scott P.J. Byrne, Lola Flannery e Michael Cyril Creighton. Open Road Films ha fissato una data di uscita americana del film all'8 settembre 2017.