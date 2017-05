Terminator 6, Arnold Schwarzenegger ci sarà

Di Federico Boni domenica 21 maggio 2017

Arnold Schwarzenegger non abbandona Terminator. Sarà anche nel sesto episodio.

James Cameron e Tim Miller per il nuovo Terminator Sarà il regista di Deadpool a dirigere il nuovo Terminator. Due anni dopo i non esaltanti incassi di Terminator: Genisys, costato 155 milioni di dollari e riuscito a rastrellarne 440,603,537 in tutto il mondo, la saga sci-fi proseguirà con un sesto capitolo che vedrà James Cameron di nuovo in cabina produttiva insieme a Tim Miller e a David Ellison di Skydance.

Ospite in questi giorni al Festival di Cannes, Arnold Schwarzenegger, storico protagonista del franchise, ha confermato a Screen Daily che prenderà parte anche a questo sesto episodio.

“Cameron ha delle ottime idee su come proseguire con il franchise. Io sarò nel film“.

Poche parole ma chiare per il 69enne Schwarzenegger, entro la fine del 2017 sul set di Triplets, sequel de I Gemelli, al fianco di Danny DeVito e Eddie Murphy. Terminator: Genisys, uscito nel 2015, fece flop negli States, con appena 90 milioni, per poi recuperare terreno grazie al box office cinese, conquistato con 113,175,898 dollari incassati. Dal 2019 i diritti della saga torneranno a Cameron, pronto a rilanciare ancora una volta la propria creatura con il regista di Deadpool al timone. E Arnold sempre in prima fila.