Giffoni Film Festival 2017 | Conferenza stampa ospiti | 22 maggio | Diretta dalle 10.30

Di Giorgia Iovane lunedì 22 maggio 2017

GFF 2017 annuncia il primo ospite internazionale. Diretta su Blogo dalle 10.30.

Primo atto ufficiale del Giffoni Film Festival 2017, in programma dal 14 al 22 luglio a Giffoni Valle Piana (SA): con la conferenza stampa di oggi, lunedì 22 maggio, si annunciano i nomi dei primi ospiti già confermati e si tracciano le linee della 47esima edizione.

Ad annunciare le prime news del GFF 2017 ci saranno il direttore Claudio Gubitosi e il presidente dell’Ente Giffoni Experience Piero Rinaldi. Le conclusioni saranno, invece, affidate al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.



Giffoni Film Festival 2017 | Date e Tema

Come detto, la 47esima edizione del GFF si terrà dal 14 al 22 luglio nella cittadina del Picentino, in provincia di Salerno. Sono 4600 i giurati di età compresa tra i 3 e i 100 anni previsti per la prossima edizione, a fronte dei 4150 dello scorso anno. Sei le sezioni competitive: Elements +3, +6, +10, Generator +13, +16, +18.

Il tema scelto per il #Giffoni2017 è Into The Magic.