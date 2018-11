Il castello di vetro: trailer italiano del film con Brie Larson

Di Pietro Ferraro venerdì 9 novembre 2018

Il castello di vetro: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Brie Larson nei cinema italiani dal 6 dicembre 2018.

Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano del dramma biografico Il castello di vetro, film basato sull'autobiografia "The Glass Castle" della giornalista americana Jeannette Wall in uscita nei cinema italiani il 6 dicembre.

Il castello di vetro è il racconto dell'infanzia nomade e travagliata dell'autrice. Seconda di quattro fratelli, Jeannette (Brie Larson) cresce con una madre immatura (Naomi Watts), più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso che si getta però in progetti sconclusionati e si rifugia nell’alcol. L'immaginario castello di vetro, che promette un giorno di costruire per le bambine, diventa simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante, ma anche dei guizzi della follia e dell'immaginazione.

Il cast del film oltre a Brie Larson e Naomi Watts include anche Woody Harrelson, Ella Anderson, Chandler Head, Sarah Snook, Olivia Kate Rice, Sadie Sink, Josh Caras, Charlie Shotwell, Brigette Lundy-Paine, Shree Crooks, Max Greenfield, Dominic Bogart e Joe Pingue.

"Il castello di vetro" è diretto dal regista Destin Daniel Cretton che torna a dirigere Brie Larson dopo il dramma indipendente Short Term 12.





The Glass Castle: trailer e poster del film con Brie Larson e Woody Harrelson

Il film indie Short Term 12 del 2013 ha lanciato la carriera di Brie Larson proseguita in crescendo con la commedia Un disastro di ragazza, il film di mostri Kong: Skull Island, un prossimo ruolo da protagonista nel cinecomic Captain Marvel e naturalmente il thriller Room che gli è valso un Premio Oscar come Migliore attrice protagonista.

Il nuovo film di Brie Larson dal titolo The Glass Castle, di cui vi proponiamo trailer e locandina, vede l'attrice ancora diretta dal regista di Short Term 12, Destin Daniel Cretton.

Il film è basato sull'omonimo libro di memorie bestseller di Jeanette Walls, che ha ricevuto un'educazione selvaggia e non convenzionale. La sua famiglia era essenzialmente nomade quando era una bambina, con i suoi genitori che hanno fatto trekking in tutto il sud-ovest con Jeanette e i suoi tre fratelli al seguito. Nel film c'è un po' di un'atmosfera alla "Captain Fantastic" con il concetto di allevare i figli al di fuori delle norme sociali, ma al contrario del bel film con Viggo Mortensen, questa è una storia vera e mostra che cosa potrebbe accadere se la storia di "Captain Fantastic" continuasse per anni dopo la fine del film, esplorando i limiti di un padre fondamentalmente inadeguato come genitore.

The Glass Castle è diviso in due parti, in una la Larson interpreta una versione della Walls adulta che si è trasferita in città distaccandosi dai suoi genitori e l'altra che racconta in flashback la sua infanzia turbolenta. Il cast è completato da Woody Harrelson, Naomi Watts e Max Greenfield.

The Glass Castle debutta nei cinema americani l'11 agosto 2017.