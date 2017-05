Good Times: trailer e poster del film con Robert Pattinson

Di Pietro Ferraro domenica 21 maggio 2017

Good Times: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul crime-thriller con Robert Pattinson nei cinema americani dall'11 agosto 2017.

Negli ultimi cinque anni Robert Pattinson ha puntato sulla qualità lavorando con registi come David Cronenberg, David Michôd (The Rover) e Anton Corbijn (Life) per arrivare al suo film più recente, Civiltà perduta. Ora l'attore ha fatto tappa al Festival di Cannes con il film Good Times diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie.

Josh e Benny Safdie sono i registi dietro l'acclamato dramma del 2015, Heaven Knows What. Come quel film e il precedente Daddy Longlegs, anche il loro nuovo film è ambientato a New York. Dipanandosi nel corso di una giornata, questo dramma crime segue Constantine Nikas (Pattinson) che cerca di trovare un modo per far uscire il fratello dal carcere. Il cast è completato da Jennifer Jason Leigh e Barkhad Abdi.





Dopo lo sconvolgente HEAVEN KNOWS WHAT, i celebri filmmakers Josh e Benny Safdie ritornano alle strade di New York con GOOD TIME, un ipnotico crime-thriller che esplora con immediatezza la tragica influenza di famiglia e destino. Dopo che una rapina in banca fallisce portando suo fratello minore in carcere, Constantine Nikas (Robert Pattinson) s'imbarca in una odissea tormentata attraverso l'inferno della città in un tentativo sempre più disperato e pericoloso per far uscire il fratello di prigione. Nel corso di una notte adrenalinica, Constantine si ritrova in una folle discesa nella violenza e nel conflitto mentre corre contro l'orologio per salvare suo fratello e se stesso, sapendo che le loro vite sono in bilico. Ancorato ad una prestazione che definisce la carriera di Robert Pattinson, GOOD TIME è una sinfonia psicotica di intensità propulsiva realizzata da due dei più giovani ed emozionanti registi su piazza. La visione trascendente di Josh e Benny Safdie è un ritratto inebriante di disperazione e di distruzione che non sarà presto dimenticato.

Good Time debutta nei cinema americani l'11 agosto 2017.