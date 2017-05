How to Talk to Girls at Parties: trailer del fillm con Elle Fanning e Nicole Kidman

Di Pietro Ferraro lunedì 22 maggio 2017

How to Talk to Girls at Parties: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia fantascientifica di John Cameron Mitchell.

Disponibili trailer e poster di How to Talk to Girls at Parties, bizzarra punk-comedy con Elle Fanning e Nicole Kidman che ha avuto la sua premiere mondiale al Festival di Cannes 2017.

Basato sul racconto breve "Come parlare con le ragazze alle feste" di Neil Gaiman (incluso nella raccolta "Cose fragili") e diretto da John Cameron Mitchell (Hedwig - La diva con qualcosa in più), il film è una commedia con elementi fantascinetifici e horror.

"How to Talk to Girls at Parties" è incentrato su Enn, un timido adolescente punk che negli anni '70 vive alla periferia di Londra con i suoi migliori amici Vic e John. Una notte tutti e tre si imbattono in una festa in cui incontrano un gruppo di ragazze molto attraenti e straniere; In un primo momento pensano che siano membri di un qualche culto, ma alla fine si rendono conto che le ragazze sono letterlamente delle aliene provenienti dallo spazio profondo. I leader di questa colonia aliena hanno in mente un piano nefasto, ma questo non impedisce a Enn di innamorarsi di Zan, uno dei membri chiave della colonia. La loro storia d'amore in crescendo mette in moto una serie di eventi sempre più sensazionali che porteranno ad uno scontro finale dei punk contro gli alieni che metterà alla prova i legami di amicizia, famiglia e vero amore.

Il cast include anche Alex Sharp, Ruth Wilson, Matt Lucas, Ruth Wilson, Joanna Scanlan, Elarica Gallacher, Jessica Plummer, Natalie Lauren e Travis Simpkins.