Box Office Italia 24 maggio, quasi 800.000 euro all'esordio per Pirati dei Caraibi 5

Di Federico Boni giovedì 25 maggio 2017

Weekend estivo al box office italiano. E' allarme incassi.

Ci voleva Jack Sparrow per riportare ossigeno ad un box office da settimane boccheggiante. 782.594 euro in 24 ore per Pirati dei Caraibi 5, uscita forte del weekend, che ha così detronizzato Fortunata di Sergio Castellitto, 2° con 95.963 euro in tasca. Terza piazza con 46.346 euro per Alien: Covenant, seguito dai 46.217 euro di Scappa e dai 26.759 euro di King Arthur.

Sesta piazza con 19.397 euro per Indizi di Felicità, seguito dai 17.746 euro di The Dinner, dai 13.566 euro di Tutto quello che Vuoi, dagli 11.110 euro de I Peggiori e dagli 8.111 euro di Guardiani della Galassia 2.



Box Office 24 maggio



PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR € 782.594 - 112.148 spettatori



FORTUNATA € 95.963 - 18.804 spettatori



ALIEN: COVENANT € 46.346 - 8.266 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 46.217 - 8.848 spettatori



KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA € 26.759 - 5.150 spettatori



INDIZI DI FELICITA' € 19.397 - 2.135 spettatori



THE DINNER € 17.746 - 3.519 spettatori



TUTTO QUELLO CHE VUOI € 13.566 - 2.742 spettatori



I PEGGIORI € 11.110 - 2.190 spettatori



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 8.111 - 1.462 spettatori





Box Office Italia Alien: Covenant sempre primo



Box Office Usa, esordio da 36 milioni per Alien: Covenant Alien: Covenant non batte Prometheus negli incassi ma fa sua la vetta del box office americano. Un weekend balneare da far tremare i polsi agli esercenti. Fine settimana da panico quello appena vissuto nelle sale d'Italia, con incassi ridotti all'osso come forse neanche ad agosto. Alien: Covenant è riuscito a mantenere la prima posizione con appena 542.470 euro incassati in 4 giorni. Il titolo di Ridley Scott ha raggiunto i 2 milioni in 11 giorni di programmazione, battendo Get Out della Universal, prima novità della chart. Solo 504.618 euro per l'horror campione d'incassi negli States, con una media per sala di 1.497 euro. Medaglia di bronzo e meno di mezzo milione in tasca per King Arthur della Warner, deludente anche in Italia con appena 1.539.847 euro incassati in 12 giorni di programmazione, mentre Fortunata di Sergio Castellitto, uscito sabato, ha debuttato con 444.742 euro euro in 48 ore. Quasi 400 le copie a disposizione e media per sala di 1.123 euro. Una partenza clamorosamente fiacca. La discutibile scelta di non far vedere il film alla stampa, puntando tutto sull'effetto Cannes, non ha evidentemente pagato.

Debutto da 223.436 euro per The Dinner, mentre Famiglia all'Improvviso ha raggiunto l'incredibile totale di 6.372.695 euro e Tutto quello che vuoi ha superato il mezzo milione. A quota 7 milioni troviamo Guardiani della Galassia 2, che è andato poco meglio del primo capitolo, mentre il vero flop del weekend si staglia in nona posizione. I Peggiori, uscito in 253 sale eppure fermo ai 147.867 euro incassati in 4 giorni. Media di 584 euro a copia. Altro che 'nuovo Jeeg Robot'. Chiusura di Top10 con i 6.611.027 euro di Baby Boss, mentre Sette Minuti dopo la Mezzanotte è partito con la miseria di 54.614 euro euro (media inferiore ai 500 euro a sala) e Sicilian Ghost Story, uscito in contemporanea alla premiere di Cannes, ha esordito con 41.087 euro in 4 giorni (media da 721 euro). Complessivamente, un weekend da dimenticare. Un bagno di sangue per tutti.

Novità pronte ad arrivare mercoledì grazie a Cuori puri di Roberto De Paolis, seguito da Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, Ritratto di Famiglia con Tempesta, 47 metri, 2night, Alamar, Milano in the Cage - The Movie e Cloud. Riuscirà Jack Sparrow a rivitalizzare un botteghino apparentemente già in vacanza?