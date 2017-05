Crone Wood: trailer e poster del found footage horror di Mark Sheridan

Di Pietro Ferraro lunedì 22 maggio 2017

Crone Wood: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Mark Sheridan.

Altro giro altro found-footage horror, stavolta vi segnaliamo Crone Wood debutto alla regia di Mark Sheridan approdato in quel di Cannes in cerca di acquirenti internazionali.

Aspettando Blair Witch: 20 horror 'found footage' da vedere In attesa del sequel "Blair Witch" Blogo vi propone 20 film horror in formato found footage da vedere, ripescare e rivalutare.

Recentemente nelle sale italiane è approdato il deludente sequel Blair Witch, ma il formato "found footage" ci ha regalato diversi titoli interessanti tra cui ricordiamo Exists, The Borderlands, Banshee Chapter e lo spagnolo La Cueva, tutti caldamente consigliati e da ripescare sempre che si apprezzi l'inflazionato formato.

Il trailer di Crone Wood rivela fonti d'ispirazione palesi come il cult The Blair Witch Project a cui si aggiunge un'intrigante / inquietante connotazione folkloristica supportata dal suggestivo scenario irlandese.

Il film segue una giovane coppia (Elva Trill ed Ed Murphy), che si è conosciuta solo la notte prima, che decide d'inoltrarsi in una foresta irlandese scoprendo che non tutto il paese ha abbandonato alle sue radici pagane.

La foresta di Crone si trova in Irlanda tra le montagne di Djouce e Maulin nella contea di Wicklow. Crone Wood è anche un punto di accesso alla Wicklow Way, il più antico e lungo percorso a piedi dell'Irlanda, il percorso si estende per 127 km dal punto di partenza di Marlay Park, a sud di Dublino, fino al Clonegal Village nella contea di Carlow.