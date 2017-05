Film italiani, novità: iniziate le riprese di Ride, Laura Chiatti in A Tor Bella Monaca non piove mai

Di OdelloGod lunedì 22 maggio 2017

Valerio Mastrandrea ha debuttato alla regia, mentre Laura Chiatti reciterà nell'opera prima di Marco Bocci.

A Tor Bella Monaca non piove mai: Laura Chiatti reciterà nell'opera prima di Marco Bocci, prodotta dalla RB Produzioni, ispirato dall'omonimo romanzo del regista. Nel film ci sarà anche Ninetto Davoli. (Fonte Askanews)

Diversamente family: il nuovo film della coppia comica Nuzzo e Di Biase si intitolerà Diversamente family. Alcune scene saranno girate ad Anzio dal 29 al 31 maggio. Ricordiamo la trama: il film racconta la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina. Una singolare, eccentrica, ma invidiabile famiglia che tutti vorremmo avere come vicini di casa. Bastonati dalla vita, e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini.

Nove lune e mezzo: a breve partiranno le riprese del film diretto da Michela Andreozzi (che l'ha scritto insieme a Fabio Morici e Alessia Crocini), prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, interpretato da Michela Andreozzi, Claudia Gerini e Lillo Petrolo. Il film racconterà la storia di due sorelle, alle soglie dei 40, completamente diverse tra loro: una ha scelto di non avere figli, l'altra vuole da sempre diventare madre. Potendo, si scambierebbero i corpi...

Nuovo film di Michele Soavi: secondo Cinemotore Paola Cortellesi potrebbe essere la protagonista del nuovo film di Michele Soavi, scritto da Nicola Guaglianone, prodotto dalla Lucky Red.

Ride: sono iniziate a Nettuno le riprese del film d'esordio alla regia di Valerio Mastrandrea. Il film, di cui l'attore romano è anche il protagonista, è prodotta da Kimerafilm in collaborazione con Rai Cinema (con il contributo del MiBACT). Mastrandrea ha dichiarato a Cinecittà News:



La protagonista è una ragazza di 30 anni, un film che mi riguarda tantissimo. Un tentativo audace di trattare un tema forte come la perdita in maniera leggera, un film spero piccolo ma potente.