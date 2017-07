Temple: nuovo trailer e poster del film horror di Michael Barrett

Di Pietro Ferraro giovedì 27 luglio 2017

Temple: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Michael Barrett nei cinema americani dal 1° settembre 2017.

Screen Media Films ha reso disponibili un secondo trailer e un nuovo poster dell'horror Temple scritto da Simon Barrett, sceneggiatore di successi come You're Next, The Guest e il sequel dello scorso anno Blair Witch. Questo nuovo horror segue tre turisti americani che visitano il Giappone ottenendo molto di più di quanto si attendevano da questa vacanza.

I tre turisti americani nonostante gli avvertimenti dei locali, decidono di cercare un particolare tempio di fatto proibito. Seguono una misteriosa mappa che li porta nella profondità di uNA foresta giapponese alla ricerca di questo antico tempio e una volta trovato sono ignari dell'orrore che li attende una volta varcata la soglia. Quando i tormentati e iracondi spiriti che infestano il tempio si risvegliano la loro avventura si trasforma rapidamente in un terrificante incubo.

Il trailer rivela che c'era un gruppo di bambini che giocavano sulla montagna vicino al tempio, ma al calar della notte i bambini scomparvero e non vennero mai più ritrovati. Il filmato rivela anche ciò che appaiono come diverse piccole tombe contrassegnate da pile di rocce.

Protagonisti del film sono Logan Huffman, Natalia Warner e Brandon Sklenar, con Michael Barrett che dirige da una sceneggiatura originale di Simon Barrett. Questo thriller segna l'esordio alla regia di Michael Barrett che ha avuto una lunga carriera come direttore della fotografia con crediti per diversi episodi della serie tv CSI e film come Kiss Kiss Bang Bang del regista Shane Black, Takers, Ted, Ted 2, Un milioni di modi per morire nel West, About Last Night e l'episodio pilota della serie tv Supergirl.

Screen Media Films ha fissato una data di uscita americana di Temple al prossimo 1° settembre.





Temple: trailer e poster del film horror di Michael Barrett

Disponibile un primo intrigante trailer di The Temple, il film horror di Michael Barrett, scritto da Cory Geryak e approdato a Cannes in cerca di acquirenti internazionali.

La trama segue un gruppo di giovani americani che decidono di trovare un tempio di montagna proibito nel nord del Giappone. Solo per scoprire e risvegliare gli orrori che si nascondono al suo interno.

L'ambientazione nipponica regala al trailer una marcia in più e un'atmosfera da J- horror che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Il film è interpretato da Logan Huffman, Brandon Tyler Sklenar e Natalia Warner.

I produttori includono Neal Edelstein del Ring, con Mike Macari, Eric Bassett e Shinya Egawa.

Questo film non va confuso con l'altro film intitolato The Temple, diretto dall'attore e regista Scott Spiegel, che ha recitato in Evil Dead II (1987) e Dal tramonto all'alba 2 (1999) e diretto Intruder (1989) e il terzo Hostel. Questa seconda pellicola racconta la storia di un poliziotto che viene inviato ad indagare su una rapina in un remoto tempio sull'Himalaya, dove si trova di fronte ad abitanti di un villaggio preoccupati e una troupe televisiva americana ficcanaso. Mentre omicidi orribili si susseguono, aumentano le voci di una divinità guardiana furiosa che rivuole indietro gli oggetti rubati dal tempio.