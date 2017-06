Parigi può attendere: nuove clip in italiano della commedia con Diane Lane e Alec Baldwin

Di Pietro Ferraro sabato 10 giugno 2017

Parigi può attendere: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Eleanor Coppola nei cinema italiani dal 15 giugno 2017.

Good Films ha reso disponibili due nuove clip in italiano di Parigi può attendere, la commedia di Eleanor Coppola con protagonista Dane Lane in arrivo nei cinema italiani il prossimo 15 giugno.

Lontano dalle luci e dal caos del mondo del cinema, per decenni Eleanor Coppola ha realizzato la sua personale forma d’arte; opere che sfruttano i materiali tessili, gli acquerelli, fino ad arrivare alle istallazioni concettuali. Alcuni suoi lavori, realizzati con materiali misti, incorporano oggetti naturali, come rami di ulivo applicati sulla carta, che ne enfatizzano la bellezza “in quell’esatto momento, nel tempo e nello spazio”. Eleanor ritiene che l’arte trascenda le gallerie e i musei, e che sia attorno a noi, se solo le prestiamo un po’ di attenzione. “Ho avuto dei momenti nella mia vita in cui ritenevo che i miei barattoli di pomodoro italiano sulla mensola fossero belli quanto un’opera di Andy Warhol, se solo gli avessi messo una bella cornice”. Nel 2014, il Museo d’Arte di Sonoma Valley ha intitolato una retrospettiva delle opere della Coppola “Una Silenziosa Forza Creativa”. Lei ribatte, meramente, “Io sono prima di tutto una persona visiva.” Eleanor Coppola è famosa nell’ambito di una comunità artistica specifica, ma il mondo del cinema tende a considerarla la moglie del celebre regista Francis Ford Coppola, oltre che la madre di due figli di grande talento, Sofia e Roman.

Anche Diane Lane è rimasta molto colpita quando ha scoperto la profondità e la vastità del talento non-cinematografico dimostrato dalla regista Eleanor Coppola.

Gli artisti sono dei catalizzatori, o dei guaritori oppure dei guerrieri. Come regista, Ellie ha dimostrato un eccezionale senso della fiducia, fiducia in se stessa, innanzitutto, e poi fiducia negli altri , nel fatto che potessero interpretare ed esprimere la sua visione. Sono felice di far parte del suo primo progetto cinematografico.





Good Films ha reso disponibile una prima clip con una scena in italiano di Parigi Può Attendere, la commedia di Eleanor Coppola nei cinema italiani dal prossimo 15 Giugno.

Il film vede protagonista la candidata all'Oscar Diane Lane nel ruolo della moglie di un produttore di Hollywood, la quale, inaspettatamente, si ritrova a fare un viaggio attraverso la Francia che risveglia in lei delle passioni sopite e una gioia di vivere perduta.

Il cast è completato da Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet, Élodie Navarre e Elise Tielrooy.





Il 15 giugno Good Films porta nei cinema italiani Parigi può attendere, la commedia diretta dall'esordiente Eleanor Coppola con Diane Lane, Arnaud Viard e Alec Baldwin.

Nel film Diane Lane interpreta il ruolo della moglie di un produttore di Hollywood, la quale, inaspettatamente, si ritrova a fare un viaggio attraverso la Francia che risveglia in lei delle passioni sopite e una gioia di vivere perduta. Ci sono voluti sei anni per scrivere questo film, che riflette sia i piaceri che le vessazioni che derivano da ore e ore di contatto forzato tra una donna americana, che si trova a un bivio nella sua vita, e un affascinante francese, che sfrutta tutto il suo charm e la sua erudizione per camuffare i suoi “problemi personali".





Anne (Diane Lane) è a un punto di svolta nella sua vita. E’ sposata da tanti anni con un produttore cinematografico che (Alec Baldwin) pensa solo al successo e che la trascura. Improvvisamente, a seguito di una serie di eventi inaspettati, si ritrova a fare un viaggio in macchina da Cannes a Parigi, assieme a un socio in affari del marito (Arnaud Viard). Quello che doveva essere un banale tragitto di sette ore si trasforma in un viaggio alla scoperta di se stessa, grazie anche agli scorci pittoreschi, al buon cibo, all’ottimo vino, tanto humour, alcune perle di saggezza e molto, molto altro ancora.

Ho sempre pensato che ognuno percorra la sua strada personale, perciò, ovunque ci si trovi, si deve essere aperti a ogni possibilità, osservando e sfruttando tutto ciò che ci circonda. Eleanor Coppola

NOTE DI PRODUZIONE

Nel 2009 Eleanor Coppola ebbe una brutta sinusite che le impedì di prendere l’aereo. Aveva accompagnato suo marito, Francis, al Festival di Cannes pensando di proseguire poi verso l’Europa dell’Est, dove lui doveva recarsi per questioni di lavoro. E cosa è successo a quel punto? Il dilemma fu subito risolto da uno storico socio in affari del marito, un francese che, proprio in quei giorni, sarebbe dovuto ritornare a Parigi. Quest’ultimo le suggerì di andare assieme a lui. Lei accettò. Quella sera stessa Eleanor avrebbe potuto dormire nel suo letto, nell’appartamento dei Coppola a Parigi, poi, dopo aver terminato i suoi appuntamenti di lavoro, Francis l’avrebbe raggiunta per una breve vacanza. Alcune settimane dopo, mentre si trovava a casa sua, nel Nord della California, Eleanor stava raccontando a una sua amica alcuni aneddoti pittoreschi sulla sua gita da Cannes a Parigi, assieme a un uomo francese ossessionato dalla buona cucina, il quale le aveva regalato un viaggio molto intenso, sotto molti punti di vista. Quel tragitto che doveva essere di sette ore si era trasformato in un viaggio di due giorni, fino a quando la vecchia Peugeot di lui non aveva esalato l’ultimo respiro e fu sostituita con un’auto a noleggio. “Ecco un film che mi piacerebbe vedere”, dichiarò ridendo la sua amica. Parigi può attendere è proprio quel film.