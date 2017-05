Cloud: trailer italiano e poster della commedia per ragazzi di Stephen Langford

Di Pietro Ferraro lunedì 22 maggio 2017

Cloud: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia per ragazzi di Stephen Langford nei cinema italiani dal 25 maggio 2017.

Plumeria Film il 25 maggio porta nei cinema italiani Cloud, un commedia per ragazzi leggera e divertente che vede protagonista un cane invisibile e le avventure con il suo padroncino.





Il giovane Ray viene lasciato a casa a occuparsi di Cloud, il cane di famiglia, per dimostrare ai genitori che sa essere responsabile. Cloud però scappa e va in casa del losco vicino, il signor Krepner, dove gli casca addosso una pozione rubata che lo fa diventare invisibile. A Krepner viene ordinato di catturare Cloud per riprendersi ciò che rimane della formula. Per Ray si crea così una corsa contro il tempo, per ritrovare il suo cane prima del signor Krepner e prima che tornino a casa i suoi genitori.

Il film è diretto dal regista e produttore Stephen Langford tra i suoi crediti regie per la commedia romantica She's with Me (2013) e la commedia per famiglie Big Baby (2015).

Il cast del film: Nic Birdsall, Gabriela Castillo, Taisha Monique Clark, Trish Cook, Chasten Davis, Charlotte Dean, Matt Easton, Alexander G. Eckert, Kevin P. Farley, Dan Glenn, Kim Hamilton, Brandon Middleton, Jenn Saldana e Ian Tucker.