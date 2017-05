Dark Universe, la Universal presenta il suo Universo Mostri - La Moglie di Frankenstein uscirà il 14 febbraio 2019

Di Federico Boni lunedì 22 maggio 2017

Johnny Depp e Javier Bardem, ovvero L'Uomo invisibile e il mostro di Frankenstein, affiancano Tom Cruise, Russell Crowe nei panni del dottor Henry Jekyll e Sofia Boutella, star de La Mummia, nella prima foto ufficiale del Dark Universe.

La moglie di Frankenstein, Bill Condon alla regia Il regista del live-action de La Bella e la Bestia per il remake de La moglie di Frankenstein. A poche settimane dall'arrivo in sala de La Mummia, con Tom Cruise mattatore, la Universal Pictures ha annunciato il nome dato al proprio Universo Mostri: "Dark Universe", con tanto di logo sulle note di Danny Elfman che debutterà al cinema proprio con The Mummy di Alex Kurtzman.

A seguire, il 14 febbraio del 2019 per essere precisi, scoccherà l'ora del 2° titolo del nuovo Universo, ovvero il remake de La Moglie di Frankenstein, diretto da Bill Condon, regista de La Bella e la Bestia, di Dreamgirls e di Demoni e Dei. Sconosciuto il nome della protagonista, che sarà a breve svelato, mentre Johnny Depp e Javier Bardem, già co-protagonisti ne I Pirati dei Caraibi 5, saranno L'Uomo invisibile e il mostro di Frankenstein all'interno di questo Universo condiviso. Una sorta di Justice League dei Mostri storici dello studios. A loro si aggiungono Tom Cruise negli abiti di Nick Morton, Russell Crowe in quelli del dottor Henry Jekyll, e Sofia Boutella, star de La Mummia. Tutti insieme appassionatamente immortalati in una prima foto di gruppo. Queste le prime parole di Condon.

"Sono molto emozionato di poter far vivere una nuova sposa di Frankenstein sul grande schermo, soprattutto perché la creazione originale di James Whale è ancora oggi così potente. La Moglie di Frankenstein rimane il mostro femminile più iconico della storia del cinema, uno dei più grandi film mai realizzati".

Alex Kurtzman e Chris Morgan produrranno il remake de La moglie di Frankenstein, horror gotico nel 1935 portato in sala da James Whale. Un vero e proprio classico, 20 anni fa scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, nonché sequel ufficiale del Frankenstein del 1931.

Fonte: Comingsoon.net