Predator: NECA annuncia nuova action figure "Jungle Demon" per il 30° anniversario

Di Pietro Ferraro lunedì 29 maggio 2017

NECA annuncia la nuova action figure "Jungle Demon" per il 30° anniversario del classico Predator.

Con le riprese del reboot The Predator in pieno corso andiamo a proporvi una nuova spettacolare action figure in edizione limitata che NECA ha realizzato per celebrare il classico originale Predator del 1987 che il prossimo giugno celebra il suo 30° anniversario.

The Predator: nuova foto dal set con alieni e umani Il quarto "Predator" diretto dal regista di "Iron Man 3" arriva nei cinema il 3 agosto 2018.

L'originale "Predator " diretto John McTiernan (Trappola di cristallo) vedeva protagonista Arnold Schwarzenegger come leader di una squadra d'elite delle forze speciali inviata in missione per salvare alcuni ostaggi nella giungla dell'America Centrale. I militari si ritrovano braccati da un cacciatore alieno, interpretato dall'imponente Kevin Peter Hall, che trasforma i membri della squadra in prede fruendo di una futuristica tecnologia di mimetizzazione che lo rende di fatto invisibile. La prima bozza del film venne scritta nel 1985 dai fratelli Jim e John Thomas con il titolo "Hunter". Le riprese sono iniziate nell'aprile 1986 con gli effetti della creatura ideati dal compianto mago degli effetti speciali Stan Winston.

Maggiore, so soltanto una cosa: che gli ho tirato dritto addosso 20 caricatori dell'M60. Li ho vuotati. Niente di questa Terra sarebbe sopravvissuto...a quella distanza. Sergente Mac - Bill Duke

La nuova action figure NECA denominata "Jungle Demon Predator" è realizzata in plastica trasparente con elementi mimetici per catturare la vegetazione della giungla. La figure dispone di effetti LED per simulare gli occhi luminescenti gialli e l'effetto di "phasing" visti sullo schermo. La figure presenta inoltre luci rosse a LED nella maschera e nel computer da polso apribile.

La figure "Jungle Demon Predator" è alta ben 50cm, è completamente articolata e dispone di lame da polso retrattili e cannone da spalla articolato. La figure viene fornita con l'accessorio "zaino" rimovibile e in una confezione da collezione realizzata appositamente per il 30° anniversario.

