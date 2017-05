Pinocchio in live-action, Sam Mendes per la regia

La Sirenetta, Lin-Manuel Miranda e Alan Menken per il live-action Disney La Sirenetta Disney in live-action prende forma. Non solo Mulan, Il Re Leone, Dumbo e Aladdin, attualmente il pre-produzione. In casa Disney hanno accelerato i piani anche nei confronti di un altro live-action particolarmente atteso: Pinocchio. Ebbene a detta di Deadline Sam Mendes, regista premio Oscar con American Beauty, sarebbe in trattative con lo studios per dirigere l'adattamento del capolavoro animato tratto dal classico di Carlo Collodi.

La pellicola si concentrerà sul burattino di legno che sogna di diventare un 'ragazzo vero' e sul rapporto tra padre e figlio. L'originale animato uscì al cinema nel 1940 e divenne da subito un classico, vincendo due premi Oscar. Anche il nostro Matteo Garrone, cosa da non dimenticare, ha un suo Pinocchio in canna, con Toni Servillo negli abiti di Geppetto.

Mendes, fermo da Spectre, suo secondo film legato a 007 dopo Skyfall, parrebbe seriamente interessato al progetto. Se così fosse la Disney avrebbe messo le mani su un altro acclamato regista, dopo Tim Burton (Dumbo), Niki Caro (Mulan), Jon Favreau (Il Re Leone) e Guy Ritchie (Aladdin). In attesa che prendano vita anche gli annunciati La Sirenetta e Crudelia De Mon.

