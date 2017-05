Rihanna e Lupita Nyong’o star per Ava DuVernay in un film nato come meme internet

Di Federico Boni martedì 23 maggio 2017

Da una foto ad una sfilata ad un film vero e proprio. Rihanna e Lupita Nyong’o star per Ava DuVernay

Tutto è nato grazie alla foto che vedete in testa al post, scattata nel 2014 ad una sfilata. Un'immagine che vedeva Lupita Nyong'o al fianco di Rihanna, subito diventata meme on line con richiesta di film da parte di tale "elizabitchtaylor", su Tumblr, che sognava la popstar negli abiti di una ladra e l'attrice premio Oscar per 12 anni Schiavo geniale hacker. Non contenta, e potendo liberamente fantasticare, l'utente chiedeva Ava DuVernay (Selma) alla regia e Issa Rae (Insecure) alla sceneggiatura.

Tre anni dopo, incredibile ma vero, quel desiderio si è tramutato in realtà, perché la DuVernay dirigerà Rihanna e Lupita Nyong'o in un film scritto dalla Rae. Netflix, direttamente dal Festival di Cannes, ha annunciato di aver messo le mani sul progetto battendo una folta concorrenza. Trama al momento sconosciuta, ma è facile prevedere ruoli specifici per le due protagoniste: ladra e hacker. La DuVernay è attualmente in post-produzione con A Wrinkle in Time della Disney, tanto da poter immaginare un via alle riprese nel 2018.

L'utente Tumblr che aveva dato il via all'idea, ovviamente, si è detta felice e sorpresa per quanto ottenuto.

