E' morto Roger Moore - Il ricordo di Blogo

Di Pietro Ferraro martedì 23 maggio 2017

E' scomparso a 89 anni Roger Moore, l'attore che ha vestito i panni di James Bond per sette film.

E' scomparso in Svizzera a 89 anni Roger Moore, l'attore britannico malato di cancro era noto soprattutto per aver interpretato tra il 1973 e il 1985 l'iconico agente segreto James Bond. Moore debuttò nei panni di James Bond nel 1973 nell'ottavo film della serie, "Agente 007 - Vivi e lascia morire" raccogliendo una non facile eredità da Sean Connery che aveva reso il personaggio un'icona cinematografica. Dopo un ottimo esordio Moore conquistò il pubblico e tornò nel ruolo per altri sei film, con "Bersaglio mobile" del 1985 che concluse la sua esperienza con il personaggio.

Moore prima di indossare l'iconico smoking di 007 si era fatto un nome sul piccolo schermo grazie a due popolari serie tv: "Il Santo" in cui vestiva i panni di Simon Templar e "Attenti a quei due" in cui recitò al fianco di Tony Curtis.

Ad annunciare la scomparsa dell'attore i figli Deborah, Geoffrey e Christian tramite un tweet.

È con il cuore pesante che dobbiamo annunciare che il nostro amorevole padre, Sir Roger Moore, è morto oggi in Svizzera dopo una breve e coraggiosa battaglia contro il cancro. L'amore con il quale ci ha circondati nei suoi ultimi giorni è stato così immenso che non può essere quantificato con le sole parole.

Sir Roger Moore nasce a Londra il 14 ottobre 1927, figlio di un agente di polizia, prima di debuttare nel mondo dello spettacolo presta servizio nell'esercito britannico negli anni '40. La prima apparizione sul grande schermo risale al 1954 nel dramma sentimentale L'ultima volta che vidi Parigi diretto da Richard Brooks e con protagonisti Elizabeth Taylor e Van Johnson. Seguono l'avventuroso Il ladro del re (1955), il dramma storico Diana la cortigiana e il drammatico Vento di tempesta (1959).

Alla fine degli anni '50 Moore interpreta le serie televisive Ivanhoe (1958) e Maverick (1959). Il 1962 è l'anno della serie tv Il Santo, dove l'attore interpreta il ladro gentiluomo Simon Templar, ruolo che lancerà definitivamente la carriera di Moore consolidata un decennio più tardi dall'amatissima serie tv Attenti a quei due in cui recita al fianco di Tony Curtis e dal ruolo dell'iconica spia britannica James Bond che Moore interpreterà per ben sette pellicole, da Agente 007 - Vivi e lascia morire (1973) a Bersaglio Mobile (1985).

Tra un Bond e l'altro Moore sfrutta la popolarità arrivata con 007 per spaziare tra i generi, reciterà tra gli altri nella commedia Toccarlo... porta fortuna (1975), il poliziesco italiano Gli esecutori (1976), l'avventuroso Ci rivedremo all'inferno (1976), il film d'azione I 4 dell'Oca selvaggia (1978) e nel sequel L'oca selvaggia colpisce ancora (1980).

Nel 1981, anno della sua partecipazione alla commedia d'azione La corsa più pazza d'America, Moore torna nei panni di Bond per Agente 007 - Solo per i tuoi occhi e nonostante un certa stanchezza verso il personaggio accetterà di girare anche il successivo Octopussy - Operazione piovra (1983) che sarà un successo e riuscirà a battere negli incassi anche il ritorno di Sean Connery nei panni di 007 nel film non ufficiale Mai dire mai.

Dopo il ruolo dell'Ispettore Capo Jacques Clouseau in Pantera Rosa - Il mistero Clouseau di Blake Edwards, nel 1985 l'ultima volta di Moore nei panni di James Bond a 58 anni suonati in 007 - Bersaglio mobile (1985). Il saluto di Moore al personaggio sarà accompagnato da un po' di amarezza con l'attore che giudicò il film troppo violento ed egli stesso troppo anziano per il ruolo.

Gli anni '90 vedranno Moore nella commedia tedesca Fuoco, neve e dinamite (1990), tenere a battesimo il debutto alla regia dell'icona della arti marziali Jean-Claude Van Damme con l'avventuroso La prova (1996), apparire al fianco delle lanciatissime Spice Girls in Spice Girls - Il Film (1997) e si cimenterà nel 2002 con il suo ultimo ruolo su grande schermo interpretando un Lord inglese nella commedia Boat Trip al fianco di Cuba Gooding Jr.. L'ultimo ruolo accreditato di Moore è quello di un duca inglese nel film tv Natale a Castlebury Hall (2011).





Filmografia

L'ultima volta che vidi Parigi (The Last Time I Saw Paris), regia di Richard Brooks (1954)

Oltre il destino (Interrupted Melody), regia di Curtis Bernhardt (1955)

Il ladro del re (The King's Thief), regia di Robert Z. Leonard (1955)

Diana la cortigiana (Diane), regia di David Miller (1956)

Vento di tempesta (The Miracle), regia di Irving Rapper (1959)

Desiderio nel sole (The Sins of Rachel Cade), regia di Gordon Douglas (1961)

L'oro dei sette santi (Gold of the Seven Saints), regia di Gordon Douglas (1961)

Il ratto delle Sabine (Romulus and the Sabines), regia di Richard Pottier (1961)

Un branco di vigliacchi (No Man's Land), regia di Fabrizio Taglioni (1962)

Circolo vizioso (Crossplot), regia di Alvin Rakoff (1969)

L'uomo che uccise se stesso (The Man Who Haunted Himself), regia di Basil Dearden (1970)

Agente 007 - Vivi e lascia morire (Live and Let Die), regia di Guy Hamilton (1973)

Gold - Il segno del potere (Gold), regia di Peter R. Hunt (1974)

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro (The Man with the Golden Gun), regia di Guy Hamilton (1974)

Toccarlo... porta fortuna (That Lucky Touch), regia di Christopher Miles (1975)

Gli esecutori (Street People), regia di Maurizio Lucidi (1976)

Ci rivedremo all'inferno (Shout at the Devil), regia di Peter R. Hunt (1976)

Sherlock Holmes a New York (Sherlock Holmes in New York), regia di Boris Sagal (1976) - Film TV

Agente 007 - La spia che mi amava (The Spy Who Loved Me), regia di Lewis Gilbert (1977)

I 4 dell'Oca selvaggia (The Wild Geese), regia di Andrew V. McLaglen (1978)

Attacco: piattaforma Jennifer (North Sea Hijack), regia di Andrew V. McLaglen (1979)

Amici e nemici (Escape to Athena), regia di George Pan Cosmatos (1979)

Agente 007 - Moonraker - Operazione spazio (Moonraker), regia di Lewis Gilbert (1979)

L'oca selvaggia colpisce ancora (The Sea Wolves), regia di Andrew V. McLaglen (1980)

I seduttori della domenica (Sunday Lovers), regia di Bryan Forbes, Édouard Molinaro (1980)

La corsa più pazza d'America (The Cannonball Run), regia di Hal Needham (1981)

Agente 007 - Solo per i tuoi occhi (For Your Eyes Only), regia di John Glen (1981)

Agente 007 - Octopussy - Operazione piovra (Octopussy), regia di John Glen (1983)

Pantera Rosa - Il mistero Clouseau (Curse of the Pink Panther), regia di Blake Edwards (1983)

A faccia nuda (The Naked Face), regia di Bryan Forbes (1984)

Agente 007 - Bersaglio mobile (A View To A Kill), regia di John Glen (1985)

Fuoco, neve e dinamite (Feuer, Eis & Dynamit), regia di Willy Bogner (1990)

Doppia coppia all'otto di picche (Bullseye!), regia di Michael Winner (1990)

Bed & Breakfast - Servizio in camera (Bed & Breakfast), regia di Robert Ellis Miller (1991)

Un uomo nel mirino (The Man Who Wouldn't Die), regia di Bill Condon (1994) - Film TV

La prova (The Quest), regia di Jean-Claude Van Damme (1996)

Spice Girls: il film (Spice World), regia di Bob Spiers (1997)

The Enemy - Il nemico è tra noi (The Enemy), regia di Tom Kinninmont (2001) - Film TV

Boat Trip (Boat Trip), regia di Mort Nathan (2002)

Natale a Castlebury Hall (A Princess for Christmas), regia di Michael Damian (2011) - Film TV