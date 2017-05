Stasera in tv: "Il diario di Bridget Jones" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 23 maggio 2017

Canale 5 stasera propone "Il diario di Bridget Jones", commedia romantica del 2001 diretta da Sharon Maguire e interpretata da Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant.





Cast e personaggi

Renée Zellweger: Bridget Jones

Colin Firth: Mark Darcy

Hugh Grant: Daniel Cleaver

Gemma Jones: Pam, madre di Bridget

Jim Broadbent: Colin, padre di Bridget

Shirley Henderson: Jude

Sally Phillips: Shazza

James Callis: Tom

Embeth Davidtz: Natasha

Neil Pearson: Richard Finch

Paul Brooke: Kenneth Fitzherbert

Salman Rushdie: se stesso

Doppiatori italiani

Giuppy Izzo: Bridget Jones

Stefano Benassi: Mark Darcy

Luca Ward: Daniel Cleaver

Lorenza Biella: Pam, madre di Bridget

Eugenio Marinelli: Colin, padre di Bridget

Georgia Lepore: Jude

Francesca Fiorentini: Shazza

Riccardo Niseem Onorato: Tom

Massimo Rossi: Richard Finch

Goffredo Matassi: Kenneth Fitzherbert

Riccardo Deodati: Salman Rushdie





La trama

Bridget Jones (Renée Zellweger) è una donna come tante che lotta contro l'avanzare dell'età, il suo peso, il suo lavoro, la mancanza di un uomo e le sue molte imperfezioni. Come buon proposito per il nuovo anno, Bridget decide di prendere il controllo della sua vita, iniziando col tenere un diario in cui dirà sempre la verità. I fuochi d'artificio iniziano quando il suo affascinante capo Daniel Cleaver (Hugh Grant), un donnaiolo impenitente, dimostra un interesse per Miss Jones. Coinvolti in questa inaspettata liason sono la cricca di eccentrici amici di Bridget e Mark Darcy (Colin Firth), un avvocato divorziato che si mostra altezzoso e scostante nei confronti di Bridget, ma i cui modi impacciati e rudi riusciranno presto a far breccia.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo omonimo di Helen Fielding.



L'attrice Renée Zellweger è stata candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista, per la sua interpretazione del personaggio di Bridget Jones.



Il film ha avuto due sequel, Che pasticcio, Bridget Jones! (2004) e Bridget Jones's Baby (2016).



Per prepararsi al ruolo Renée Zellweger è ingrassata di 11 chili e si è fatta assumere in incognito per un mese in una casa editrice britannica.



Al fine di rendere il suo accento inglese più naturale, Renée Zellweger lo ha mantenuto anche al di fuori delle riprese.



Renée Zellweger nel film fuma sigarette a base di erbe piuttosto che tabacco.



Nel 2007 The Guardian ha definito "Il Diario di Bridget Jones" uno dei 10 romanzi che meglio definiscono il 20esimo secolo, affiancandolo a classici come "Cuore di tenebra" di Joseph Conrad, "Il Grande Gatsby" di F. Scott Fitzgerald, "Il diario di Anna Frank "di Anne Frank e" Il Giovane Holden "di JD Salinger.



La scena di lotta tra Hugh Grant e Colin Firth non è stata coreografata. E' stato tutto improvvisato dagli attori.



Sally Phillips ha sostenuto un provino per il ruolo principale, ma non venne scelta. Tuttavia impressionò a tal punto i produttori che le hanno offerto la parte di Shazza.



Renée Zellweger aveva 32 anni quando il film è stato girato, proprio come Bridget.



Renée Zellweger ha lavorato al suo accento inglese con Barbara Berkery, che aveva aiutato Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love (1998).



Libro e film sono ispirati all'Orgoglio e pregiudizio di Jane Austin. È interessante notare che Colin Firth, che interpreta Mark Darcy, ha anche interpretato il Signor Darcy nell'adattamento di "Orgoglio e pregiudizio" della BBC.



La casa editrice in cui lavora Bridget è chiamata "Pemberley Press". In "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen, Pemberly è la tenuta di Mr. Darcy.



Il personaggio Shazza è ispirato alla regista Sharon Maguire, amica della scrittrice Helen Fielding, il suo nome appare anche nella pagina dei ringraziamenti del libro.



Il personaggio di Cleaver è basato su George Wickam di "Orgoglio e pregiudizio".



Hugh Grant ha firmato solo dopo che Richard Curtis è stato annunciato come sceneggiatore.



Nel 2008, il personaggio di Bridget Jones è stato accusato per il declino delle vendite di Chardonnay. Oz Clarke, uno dei maggiori esperti di vino della Gran Bretagna, ha dichiarato che l'associazione del personaggio con quel particolare vino ha fatto del male alla sua reputazione; "Fino a Bridget Jones lo Chardonnay era davvero sexy. Dopo la gente diceva:" Dio, non nel mio bar".



Patricia Arquette, Rosanna Arquette, Julie Benz, Juliette Binoche, Selma Blair, Cate Blanchett, Saffron Burrows, Helena Bonham Carter, Toni Collette, Cameron Diaz, Amanda Donohoe, Claire Forlani, Rachel Griffiths, Elizabeth Hurley, Nicole Kidman, Lawless, Sophie Marceau, Catherine McCormack, Janet McTeer, Emily Mortimer, Julia Ormond, Sally Phillips, Joely Richardson, Miranda Richardson, Nicollette Sheridan, Tilda Swinton, Kristin Scott Thomas, Emma Thompson, Emily Watson, Naomi Watts, Rachel Weisz, Olivia Williams, Kate Winslet e Catherine Zeta-Jones sono state tutte considerate per il ruolo di Bridget Jones. La Winslet è stata considerata troppo giovane per il ruolo, mentre la Collette ha rifiutato il ruolo in quanto era impegnata a Broadway con un ruolo in The Wild Party.



Le scene con la neve che si vedono alla fine del film sono state tutte girate in estate.



Il film costato 25 milioni di dllari ne ha incassati nel mondo circa 281.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Patrick Doyle (Harry Potter e il calice di fuoco, L'alba del pianeta delle scimmie, Thor, Nanny McPhee - Tata Matilda).

La colonna sonora include brani di Sheryl Crow, Robbie Williams, Gabrielle, Chaka Khan, Geri Halliwell, Diana Ross & Marvin Gaye.



TRACK LISTINGS

1. Killin' Kind - Shelby Lynne

2. Kiss That Girl - Sheryl Crow

3. Love - Rosey

4. Have You Met Miss Jones? - Robbie Williams

5. All By Myself - Jamie O'Neal

6. Just Perfect - Tracy Bonham

7. Dreamsome - Shelby Lynne

8. Not Of This Earth - Robbie Williams

9. Out of Reach - Gabrielle

10. Someone Like You - Dina Carrol

11. It's Raining Men - Geri Halliwell

12. Stop, Look, Listen (To Your Heart) - Diana Ross & Marvin Gaye

13. I'm Every Woman - Chaka Khan

14. Pretender Got My Heart - Alisha's Attic

15. It's Only A Diary - Partick Doyle