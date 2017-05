Roger Moore: il ricordo di Daniel Craig, Pierce Brosnan e Sean Connery

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 maggio 2017

Daniel Craig, Pierce Brosnan e Sean Connery hanno reso omaggio al James Bond Roger Moore recentemente è scomparso.

Il mondo ha perso un'icona con Sir Roger Moore, l'uomo che ha interpretato 007 in sette film di James Bond, scomparso dopo aver perso una battaglia contro il cancro. Moore, che aveva 89 anni, era l'uomo che ha interpretato il personaggio più volte e ha portato uno stile molto distintivo al ruolo di Bond. Ora gli altri James Bond hanno pubblicato alcune dichiarazioni rendendo omaggio al compianto attore.

Roger Moore ha conquistato il ruolo principale nel franchise di James Bond dopo la partenza di Sean Connery che ha abbandonato dopo Una cascata di diamanti e l'insuccesso dello 007 di George Lazenby. Nonostante i sentimenti contrastanti di Connery nei confronti dei produttori del franchise, l'attore è rimasto un buon amico di Roger Moore e ha rilasciato una dichiarazione a Entertainment Weekly dopo la notizia della sua morte.

Mi ha rattristato molto sapere della scomparsa di Roger. Abbiamo avuto un rapporto insolitamente lungo, per gli standard di Hollywood, pieno di scherzi e risate.

A partire da Vivi e lascia morire 1973 arrivando a Bersaglio mobile del 1985, Roger Moore ha portato molto al franchise, seppur con alti e bassi durante la sua corsa. Timothy Dalton ha interpretato il personaggio, senza lasciare il segno, in due film di James Bond subito dopo Moore, ma è stato Pierce Brosnan, a ridare lustro e successo al ruolo. Anche Brosnan ha rilasciato una dichiarazione sull'iconico 007 sulla sua pagina Facebook, descrivendo Moore come colui che ha tracciato un percorso che gli avrebbe permesso un giorno di interpretare quel ruolo leggendario.

Caro Sir Roger Moore, è davvero con grande tristezza che questa mattina apprendo la notizia della tua scomparsa. Sei stato una grande parte della mia vita, dal Santo a James Bond...sei stato un magnifico James Bond, uno che ha tracciato la strada per me, tu e il tuo senso dell'umorismo unico mancherete al mondo negli anni a venire. Le mie più sincere condoglianze per la tua famiglia e i tuoi figli.

Pierce Brosnan ha condiviso anche una foto che lo ritrae insieme a Roger Moore. Anche Daniel Craig ha rilasciato una breve, ma efficace dichiarazione utilizzando l'account ufficiale di James Bond su Twitter. Daniel Craig ha semplicemente detto: "Nessuno potrebbe farlo meglio". Si tratta di un riferimento all'omonimo brano di Carly Simon che è stato il tema di La spia che mi amava, considerato tra i migliori film che la serie 007 abbia mai prodotto.

Roger Moore con la sua ironia e il suo fascino è riuscito, cosa non da poco, a non far rimpiangere Sean Connery regalando a 007 una delle sue migliori incarnazioni di sempre.