Charlie’s Angels, il reboot diretto da Elizabeth Banks ha una data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 24 maggio 2017

Charlie’s Angels, Elizabeth Banks alla regia del reboot Sony? Dopo il boom di Pitch Perfect 2 Elizabeth Banks potrebbe metter mano alle nuove Charlie’s Angels La Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita del reboot di Charlie’s Angels, che vedrà Elizabeth Banks tornare in cabina di regia dopo il boom di Pitch Perfect 2. La pellicola uscirà il 7 giugno del 2019. Tra poco più di due anni in poche parole, con Doug Miro e Carlo Bernard, sceneggiatori di Narcos su Netflix, chiamati a riscrivere la sceneggiatura.

Charlie's Angels nasce in tv, con una storica serie andata in onda dal 1976 al 1981 ed interpretata da Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Nel 2000 e nel 2003 i due fortunati capitoli cinematografici, trainati da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, mentre il reboot televisivo ABC del 2011, interpretato da Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor, durò la miseria di 4 episodi prima di andare incontro alla cancellazione.

A detta di Tracking Board una dei tre nuovi Angeli potrebbe essere di colore, con Janelle Monae di Moonlight in pole position. Evan Spiliotopoulos aveva scritto la prima bozza di sceneggiatura del reboot cinematografico, per un film che sarà prodotto dalla stessa Banks e Max Handelman con la loro Brownstone Production. Andrea Giannetti supervisionerà il film per la Sony.

Fonte: Comingsoon.net