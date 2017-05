La torre nera: Stephen King conferma "easter egg" anche per Cujo

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 maggio 2017

Stephen King rivela che il suo cane assassino Cujo apparirà nel film "La Torre Nera".

La Torre Nera, dopo anni e anni di attesa di un adattamento, approderà finalmente nei cinema italiani il 10 agosto. Il primo trailer del film è approdato online recentemente dandoci un'idea di come vedremo adattata su grande schermo l'epica saga fantasy di Stephen King. I libri della saga contengono diversi crossover con altre opere di King creando un intrigante universo interconnesso, e sembra che il film proseguirà questa consuetudine. King ha confermato che, tra gli altri easter-egg, anche il cane assassino Cujo apparirà nel film La Torre Nera.

Il leggendario autore di horror ha recentemente parlato con il sito IGN sull'adattamento La Torre Nera. Mentre parlava di alcuni "easter egg" che vedremo nel film, e sembra che ce ne saranno molti, Stephen King ha rivelato il suo preferito, quello di Cujo, che non era nel trailer.

Se gli spettatori che hanno familiarità con il mio lavoro guardano con attenzione, potranno vedere Cujo. Tenete gli occhi aperti per Cujo a New York.

Il racconto "Cujo" è stato adattato in un film nel 1983 con il San Bernardo assassino che resta, nonostante il trascorrere degli anni, un "mostro" molto amato nell'universo di Stephen King. Per chi non avesse familiarità con il racconto, Cujo è incentrato su un cane contagiato dalla rabbia che porta il terrore in una piccola città. Non sembra che vedremo molto di Cujo nel film, dal momento che King dice che dobbiamo "tenere gli occhi aperti", ma per i fan queste sono chicche che fanno sempre un gran piacere.

Il 2017 sarà un grande anno per i fan di Stephen King. Non solo La Torre Nera arriverà nei cinema il 10 agosto, ma sarà seguito il 21 settembre dal nuovo adattamento del classico IT. Stephen King ha parlato un po' di entrambi i film definendoli dei buoni adattamenti.

Ho pensato che il trailer fosse terrificante, poi ho visto il film, e penso che sia altrettanto terrificante. Credo che le persone saranno molto contente di entrambi, sia "IT" che "La Torre Nera". Sono molto fortunato che questi due film arrivino a breve poiché sono entrambi piuttosto buoni.

Anche se Cujo non ha fatto capolino nel primo trailer di La Torre Nera, di "easter egg" c'è ne sono stati molti come quello dedicato al clown Pennywise di IT, all'Overlook Hotel di Shining e un riferimento al "Re Rosso", che è una figura molto importante dell'universo di Stephen King.