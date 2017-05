La fattoria degli animali fantastici diventa cinema con William Joyce regista

Di Federico Boni mercoledì 24 maggio 2017

The Extincts di Veronica Cossanteli sbarca al cinema con un lungometraggio animato.

Premio Oscar nel 2012 con il corto animato The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, William Joyce farà il suo esordio alla regia in un lungometraggio grazie all'adattamento cinematografico di The Extincts, romanzo di Veronica Cossanteli arrivato in Italia edito da Feltrinelli con il titolo La fattoria degli animali fantastici. Ad adattare il tutto David Lipman (Shrek 2), con la Cirrina Studios qui al suo primo film. Pre-produzione pronta a partire a giugno, presso lo Studio Dwarf Animation di Montpellier, per poi uscire in sala nel 2019. Nell'attesa è stato rilasciato il primo poster ufficiale, da trovare a fine post.

"Tutta quell'assurda faccenda cominciò con tre sterline e settantadue pence." Così inizia la storia di George, che una mattina trova per terra una manciata di monete e pensa che sia il suo giorno fortunato. Peccato che, subito dopo, gli rubino la bicicletta. Niente bici equivale a niente vita sociale, perciò George cerca un lavoretto per comprarsene una nuova. È così che s'imbatte in un annuncio che offre un impiego a Wormery Farm, per un assistente che non sia "squamofobo". Quando George si presenta alla fattoria, scopre che gli animali a cui badare non sono esattamente normali. La misteriosa signora Lind si occupa infatti di curare e proteggere animali estinti o bestie fantastiche, tra cui due uri, un dodo, un ittiosauro, un baby-kraken che vive nel bagno, un unicorno, un drago e un basilisco. O meglio, il basilisco c'era ma se n'è andato a spasso a trasformare in pietra tutti gli animali domestici della cittadina. Oltre a ritrovare il pericoloso serpente piumato, George deve proteggere gli animali della fattoria dalla matrigna della nuova compagna di scuola Prudence: la perfida Diamanda Pye, di professione impagliatrice, è a caccia di prede molto originali per vincere il Cucchiaio d'Oro Estraicervello. Riusciranno George e Prudence a difendere gli "Estinti" e a evitare che si scopra la verità su Wormery Farm?

Fonte: Comingsoon.net