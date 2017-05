Star Wars: action figures, gadget e toys per il 40° anniversario

Di Pietro Ferraro giovedì 25 maggio 2017

Disney annuncia la linea di gadget e action figures per celebrare il 40° anniversario di Star Wars: Una nuova speranza.

Il 25 maggio del 1977 usciva nei cinema americani "Una nuova speranza" primo capitolo dell'iconica saga di Star Wars che oggi celebra il suo 40° anniversario. Per celebrare questo evento Disney Store lancia nuovi esclusivi prodotti che includono action figures, litografie, giocattoli e gadget.

I fan di tutte le età potranno aggiungere alla loro collezione:





Personaggi serie elite 40° Anniversario Han Solo e Luke Skywalker Stormtrooper.



Personaggio serie elite 40° Anniversario Star Wars Luke Skywalker e Principessa Leia, ispirato all’iconica prima locandina del film del 1977 (Edizione limitata, soli 1250 pezzi in tutto il mondo).



40° Anniversario Star Wars Set 6 ornament in edizione limitata.



40° Anniversario Star Wars, 4 spillette in edizione limitata (solo 150 set in tutta Europa).



Set 5 litografie in edizione limitata (3.300 pezzi), 40° Anniversario Star Wars, ispirate alle locandine originali del film da ogni parte del mondo.



Set micro peluche Tsum Tsum 40° Anniversario Star Wars.



Tutti i prodotti saranno disponibili online sul sito Disney Store e Nei Disney Store sul territorio italiano si potranno trovare le Action Figure di Han Solo e Luke Skywalker Stortrooper e il set Tsum Tsum, mentre negli store di Roma e Milano si potranno acquistare anche il personaggio serie elite 40° Anniversario Star Wars Luke Skywalker e Principessa Leia, il set di decorazioni e le litografie (tutto in edizione limitata).



Inoltre, sabato 27 e domenica 28 maggio in tutti i Disney Store italiani (sono esclusi dall’operazione gli shop-in-shop Disney Store all’interno dei department store Coin di Milano e Catania) si terranno eventi gratuiti che comprendono una serie di attività chiamate “Le vie della Forza”, in cui i piccoli ospiti potranno imparare a usare la Forza e a diventare parte della Ribellione. Impareranno anche a utilizzare la spada laser come un vero Jedi. In queste giornate, gli appassionati della saga potranno anche essere protagonisti di “incontri stellari” e tutti potranno ricevere anche un poster dedicato alla speciale ricorrenza.

Trovate tutti gli oggetti da collezione descritti nell'articolo sul sito Disney Store.