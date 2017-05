E' morta Lisa Spoonauer, attrice di "Clerks - Commessi"

Di Pietro Ferraro giovedì 25 maggio 2017

E' scomparsa a 44 anni l''attrice Lisa Spoonauer, meglio nota per aver interpretato Caitlin Bree nel cult "Clerks - Commessi" di Kevin Smith.

L'attrice Lisa Spoonauer, meglio conosciuta per aver interpretato Caitlin Bree nel classico indie Clerks - Commessi di Kevin Smith, è scomparsa a 44 anni. Non è stata specificata la causa della morte, ma Kevin Smith ha utilizzato i social media per tributare un omaggio all'attrice diventata co-protagonista del suo lungometraggio d'esordio dopo che il regista l'ha scoperta in un college del New Jersey. A seguire la prima parte del messaggio di Smith dove il regista rivela come l'ha coinvolta in Clerks.

Sono devastato nel segnalare che #LisaSpoonauer, che ha interpretato Caitlin in #Clerks, è scomparsa. Nel 1992 ho cercato Lisa senza sapere chi fosse o il ruolo fondamentale che avrebbe giocato nella mia vita. Ho tenuto una nottata di audizioni aperte al #firstavenueplayhouse (dove abbiamo trovato @briancohalloran e @marilynghigliotti), ma la perfetta Caitlin Bree non ha mai attraversato la porta, quindi sono entrato in una classe al Brookdale Community College e ho guardato gli studenti di spalle. Lisa aveva la voce più naturale e autentica nella stanza, suonava come se non avesse mai recitato, ha letto la sceneggiatura come se stesse avendo una conversazione al momento, come la gente fa nella vita reale. Conquistato, ho avvicinato Lisa al freddo in un parcheggio dopo la lezione dicendogli: "Questo suona terribile ma...vorresti fare un film?". Senza timore lei rispose: "Solo se non è un porno". Le ho parlato un po' di Clerks e le ho dato una copia della sceneggiatura e il mio numero di telefono. Mi ha chiamato alcuni giorni dopo e ha detto "Beh, non è un porno, ma tutti parlano come se lo fosse. E' divertente. Ci sto".

Dopo Clerks, l'attrice è apparsa solo in un altro film, Bartender del 1997, anche se tornò a doppiare il personaggio di Caitlin Bree in un episodio di Clerks: The Animated Series. La Spoonauer ha finito per sposare nel 1998 il collega Jeff Anderson conosciuto sul set di Clerks, per poi divorziare solo un anno dopo. Il percorso professionale dell'attrice ha cambiato corso e nel frattempo ha gestito un ristorante e ha lavorato come organizzatrice di eventi.

Da perfetta estranea, Lisa è diventata una delle persone più importanti che avessi mai incontrato quando si è unita a me, Brian, #JeffAnderson, Marilyn, @jaymewes, @samosier, @davidkleinasc come uno dei principali artefici del mio primo film. Abbiamo provato per un mese nel negozio per ore, dove Lisa ha perfezionato Caitlin (e si è innamorata di Jeff). La prima notte di riprese, Lisa si è destreggiata alla sua maniera in una scena di sette minuti con Brian nel video store, quando Caitlin finalmente entra in scena nel film. Lisa e Brian hanno fatto faville, tanto che quella rimane ancora una delle scene mie preferite in assoluto, non perché mostra un mia eventuale abilità di regista (non lo fa), ma perché esemplifica quanto grandi fossero gli interpreti dato che non abbiamo mai dovuto ripetere una scena. Oltre ad essere una grande attrice, Lisa era una madre ancor più eccellente per sua figlia Mia. Quando poi abbiamo avuto a disposizione Facebook, lei andava in brodo di giuggiole mostrando orgogliosamente la sua bambina. Il mio cuore va a Tom, Mia e la famiglia di Lisa. Grazie per aver sognato il mio sogno con me. Tu hai cambiato la mia vita Lisa.

Lisa Spoonauer lascia il marito Tom Caron, la figlia Mia Spoonauer e il figliastro Tyler Caron.