Stasera in tv: "Minions" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 16 marzo 2019

Italia 1 stasera propone "Minions", film d'animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda.

Cast e personaggi

Pierre Coffin: Kevin/Stuart/Bob, i Minions

Sandra Bullock: Scarlett Sterminator

Jon Hamm: Herb Sterminator/Blerb

Michael Keaton: Walter Nelson

Allison Janney: Madge Nelson

Katy Mixon: Tina Nelson

Steve Coogan: Professor Flux/Guardia della Corona

Jennifer Saunders: Elisabetta II del Regno Unito

Hiroyuki Sanada: Dumo il sumo

Steve Carell: Gru

Michael Beattie: Walter Nelson Jr.

Dave Rosenbaum: Fabrice

Alex Dowding: Consigliere Reale

Geoffrey Rush: Voce Narrante

Doppiatori italiani

Pierre Coffin: Kevin/Stuart/Bob, i Minions

Luciana Littizzetto: Scarlett Sterminator

Fabio Fazio: Herb Sterminator/Blerb

Riccardo Rossi: Walter Nelson

Selvaggia Lucarelli: Madge Nelson

Monica Ward: Tina Nelson

Ralph Palka: Professor Flux

Roberta Pellini: Elisabetta II del Regno Unito

Max Giusti: Gru

Roberto Stocchi: Walter Nelson Jr.

Manfredi Aliquò: Consigliere Reale

Stefano Macchi: Fabrice

Paolo Buglioni: Guardia della Corona

Alberto Angela: Voce Narrante





Trama e recensione

La storia di Minions ha inizio agli albori del tempo. Inizialmente solo dei piccoli organismi unicellulari di colore giallo, i Minions si evolvono nel corso dei secoli, continuando a servire i padroni più spregevoli. Dopo aver collezionato una lunga serie di insuccessi nel servire questi cattivoni, dal T-rex a Napoleone, i Minions si ritrovano senza un padrone e cadono in una profonda depressione.

Ma un Minion di nome Kevin ha elaborato un piano e, insieme all’adolescente un po’ ribelle Stuart e all’adorabile piccolo Bob, decide di avventurarsi in giro per il mondo alla ricerca di un nuovo malvagio padrone da servire insieme ai suoi fratelli. I tre partono dunque per un emozionante viaggio che li porterà ad incontrare Scarlet Sterminator, la loro potenziale futura padrona e prima donna super-cattiva nella storia del mondo. I Minions partono dal gelido Antartide ed arrivano nella New York del 1960, per poi finire nella Londra dei Mods, dove si trovano a dover affrontare la sfida più ardua di sempre: salvare la loro specie...dall'annientamento.





Curiosità



Il film è uno spin-off/prequel dei film Cattivissimo me e Cattivissimo me 2 e vede come protagonisti i minion, personaggi creati da Ken Daurio e Cinco Paul.



Il regista Pierre Coffin doppia tutti i minion di questo film.



E' diventato il primo film d'animazione non Disney o Pixar a superare il miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo.



Il linguaggio conosciuto come "Minionese" che viene parlato dai minion è un mix tra diverse lingue tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, indonesiano, ebraico, malese e altri versi incomprensibili.



I tre minion protagonisti sono stati ideati per assomigliare alle tre bambine dei film Cattivissimo Me: Margo, Agnes e Edith.



Gargamella dei Puffi può essere visto seduto di fronte ai minion all'Expo-Cattivi, in originale chiamato Villaincon e ispirato alla convention Comic-Con.



Gli occhi di Bob sono di due colori diversi (Eterocromia).



Ci sono alcune delle parole di Minionese tratte dall'indonesiano come "Terima Kasih" (Grazie), "Kemari" (Vieni qui), "Yang mulia" (Sua maestà) e altre. Ciò è dovuto al fatto che la madre di Pierre Coffin è una scrittrice indonesiana.



Scarlet Sterminator è il primo ruolo da villain per Sandra Bullock.



Il dottor Nefario appare in un cameo all'Expo-Cattivi in una delle cabine.



Il tappeto nel laboratorio di Herb Sterminator è lo stesso tappeto dell'Overlook Hotel di Shining (1980).



Il Kevin in questo film è un Kevin diverso da quello a cui Gru si rivolge nel primo Cattivissimo me.



Il Professor Flux all'Expo-Cattivi è chiamato così in riferimento al Flusso canalizzatore (Flux Capacitor) di Ritorno al futuro.



Il maggiordomo del palazzo è lo stesso maggiordomo di Cattivissimo me 2.



Sandra Bullock ha indossato scarpe ispirate ai minion alla premiere del film.



Bob ha un orso simile a quello che possiede il Mr. Bean di Rowan Atkinson, ma l'orso Bob di Tim ha delle braccia più corte.



Nella versione francese, Marion Cotillard e suo marito Guillaume Canet, sono le voci dei coniugi Scarlet e Herb Sterminator.



All'inizio del film vediamo Kevin e Bob e Stuart che stanno esplorando New York. Entrano in un vicolo in cui trovano alcuni capi di abbigliamento tra cui le loro tute, si tratta dello stesso vicolo che appare in Pets - Vita da animali.



Gli spettacoli televisivi visti nel grande magazzino durante il pernottamento sono: Simon Templar (1962), Vita da strega (1964) e The Dating Game (1965).



Gli autori hanno dichiarato che la cosiddetta lingua "minionese" è stata ispirata dal linguaggio di Salvatore, il monaco deforme interpretato da Ron Perlman in Il nome della rosa.



La vetrata della cattedrale di Westminster presenta tre sacerdoti simili a Bob, Stuart e Kevin.



Nel film gli occhiali dei minion cambiano colore, sono prima dorati poi color argento.



A New York il negozio accanto al negozio di dischi porta il nome di "R. Meledandri", un omaggio al regista Chris Meledandri.



Il film costato 74 milioni di dollari ha incassato nel mondo 1 miliardo e 159 milioni di dollari.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore brasiliano Heitor Pereira già autore delle musiche di Cattivissimo me e Cattivissimo me 2 nonchè delle colonne sonore di Curioso come George, Beverly Hills Chihuahua e I Puffi 1 & 2.

già autore delle musiche di Cattivissimo me e Cattivissimo me 2 nonchè delle colonne sonore di Curioso come George, Beverly Hills Chihuahua e I Puffi 1 & 2.

Il produttore Chris Meledandri spiega la logica dietro alla decisione di ambientare la storia negli anni '60 che avrebbe consentito di utilizzare una colonna sonora fatta di canzoni che sono ancora pregnanti nella cultura di oggi:



Quando ci siamo resi conto che stavamo effettivamente preparando un prequel ed abbiamo iniziato a discutere sul decennio da scegliere per ambientarvi la storia, tutti abbiamo pensato agli anni '60. Tutti amano quell’epoca per la sua musica, e il film è pieno di canzoni di bands che hanno fatto la storia del rock, dai Doors agli Stones, dai Beatles agli Who. Quello che ho scoperto da genitore è che quella musica è così senza tempo che persino i miei figli l’ascoltano. La musica funziona meravigliosamente per chi, nel pubblico, l’ascolta con nostalgia, ma ci sono anche le nuove generazioni che amano quella musica anche se non erano ancora nate nel 1960.



La colonna sonora include classici anni '60, tra cui "Got to Get You Into My Life" dei Beatles, "Purple Haze" di Jimi Hendrix, "Happy Together” dei Turtles, “I am a Man” di The Spencer Davis Group, “You Really Got Me” dei Kinks, “My Generation” degli Who e "Mellow Yellow" di Donovan.



TRACK LISTINGS:

1. Universal Fanfare - The Minions

2. Happy Together - The Turtles

3. I'm a Man - The Spencer Davis Group

4. You Really Got Me - The Kinks

5. My Generation - The Who

6. Mellow Yellow - Donovan

7. Revolution - The Minions

8. Minions Through Time - Heitor Pereira

9. Kevin, Stuart and Bob - Heitor Pereira

10. Minions Run Amok- Heitor Pereira

11. Tortellini Heitor Pereira

12. The VNC - Heitor Pereira

13. Minions in the U.S.A. - Heitor Pereira

14. Orlando - Heitor Pereira

15. Scarlet Overkill - Heitor Pereira

16. Ruby Fight Heitor Pereira

17. Make 'em Laugh -The Minions

18. Scarlet's Fortress - Heitor Pereira

19. Traveling Tribe - Heitor Pereira

20. Tower of London - Heitor Pereira

21. Hair - The Minions

22. Fighting the Crown Keeper - Heitor Pereira

23. King Bob - Heitor Pereira

24. Theme from the Monkees - The Minions

25. Dungeon Mayhem - Heitor Pereira

26. Goodbye Fabrice - Heitor Pereira

27. Minion Mission - Heitor Pereira

28. Sneaking In - Heitor Pereira

29. King Kong Kevin - Heitor Pereira

30. Our Hero Is Back - Heitor Pereira

31. Minions Victory - Heitor Pereira

32. Greatest Renegade Unveiling (Gru) - Heitor Pereira

