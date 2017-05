Al cinema dal 25 Maggio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 25 maggio 2017

Arrivano al cinema Jack Sparrow con "Pirati dei Caraibi 5", il thriller-horror con squali "47 Metri" e gli italiani "Cuori Puri" e "2Night".

- Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar (USA 2017 - Azione / Avventura - Durata 135 minuti) di Joachim Rønning e Espen Sandberg con Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley. Trama: Uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar, scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare…compreso lui. L'unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari. [al cinema dal 24 maggio] TRAILER ITALIANO

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: Recensione in Anteprima Johnny Depp per la 5° volta Jack Sparrow con La vendetta di Salazar, kolossal dai toni fantasy tanto spettacolare quanto privo di sostanziali novità.

- Cuori Puri (Italia 2017 - Drammatico - Durata 114 minuti) di Roberto De Paolis con Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce. Trama: Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, incerta se tradire i suoi ideali, si troverà a prendere una decisione estrema e inaspettata. [Al cinema dal 24 maggio] TRAILER UFFICIALE

Cuori Puri: Recensione in Anteprima Applausi al Festival di Cannes per l'esordio del 37enne Roberto De Paolis con Cuori Puri.

- 2Night (Italia 2017 - Drammatico - Durata 74 minuti) di Ivan Silvestrini con Matilde Gioli, Matteo Martari, Giulio Beranek. Trama: Durante una notte due giovani sconosciuti sono attratti l’uno dall’altra in una discoteca di Roma. Nelle loro intenzioni solo sesso, come tante altre volte. Ma c’è traffico di venerdì notte, e in macchina verso l’abitazione di lei, la conversazione si allunga e passa attraverso diversi stati emotivi. Dapprima diffidente, diviene poi provocatoria, spregiudicata e a poco a poco le maschere cadono, scoprendo un’intimità che li costringerà a cambiare il loro programma. TRAILER UFFICIALE

- 47 Metri (Gran Bretagna 2017 - Thriller / Horror - Durata 87 minuti) di Johannes Roberts con Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Santiago Segura, Yani Gellman, Chris J. Johnson. Trama: Durante un'immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo. TRAILER ITALIANO

- Alamar (Messico 2017 - Drammatico - Durata 73 minuti) di Pedro González-Rubio con Jorge Machado, Roberta Palombini, Natan Machado Palombini, Nestór Marín. Trama: In un atollo dal mare incontaminato vive un vecchio pescatore. Si chiama Matraca ed esercita la pesca con metodi antichi nel Banco Chinchorro, un’estesa barriera corallina nei mari del Messico. Un giorno suo figlio Jorge lo raggiunge con Natan, il nipotino di 5 anni che vive in Italia con la mamma. Prima che il piccolo inizi ad andare a scuola, Jorge vuole fargli conoscere le sue origini e il luogo in cui vive. Giunti a Banco Chinchorro, Natan e Jorge accompagnano ogni giorno il nonno a pescare, scoprendo una profonda connessione con la natura, imparando a perlustrare l’affascinante mondo che si cela sotto la superficie marina. Quel che Natan imparerà in mare in questo viaggio ancestrale rimarrà con lui per sempre. TRAILER ITALIANO

- Cloud (USA 2017 - Commedia - Durata 82 minuti) di Stephen Langford con Trish Cook, Kevin P. Farley, Dan Glenn, Nic Birdsall, Gabriela Castillo. Trama: Il giovane Ray viene lasciato a casa a occuparsi di Cloud, il cane di famiglia, per dimostrare ai genitori che sa essere responsabile. Cloud però scappa e va in casa del losco vicino, il signor Krepner, dove gli casca addosso una pozione rubata che lo fa diventare invisibile. A Krepner viene ordinato di catturare Cloud per riprendersi ciò che rimane della formula. Per Ray si crea così una corsa contro il tempo, per ritrovare il suo cane prima del signor Krepner e prima che tornino a casa i suoi genitori. TRAILER ITALIANO

- Milano in the Cage - The Movie (Italia 2017 - Drammatico - Durata 113 minuti) di Fabio Bastianello con Alberto Lato, Christian Stelluti, Antonella Salvucci, Federica Strozzi, Claudio Alberton. Trama: Sullo sfondo di una inedita Milano fatta di risse, scontri e disagi sociali, la storia vera dell'esperto di arti marziali, combattente di boxe thailandese, guardia del corpo e buttafuori, Alberto Lato che troverà nella disciplina estrema dell’MMA l’occasione per riscattarsi e per affrancarsi da quel mondo fatto di clandestinità e malavita, che fino al quel momento rappresentava la sua vita. TRAILER UFFICIALE

- Ritratto di famiglia con tempesta (Giappone 2017 - Drammatico - Durata 117 minuti) Kore'eda Hirokazu con Hiroshi Abe, Kirin Kiki, Yôko Maki, Rirî Furankî, Sôsuke Ikematsu, Satomi Kobayashi. Trama: Ryota è un perdente che sembra uscito dalla penna di Svevo: promessa (non mantenuta) della letteratura, giocatore d’azzardo, investigatore privato per tenersi a galla, ex marito di un’ex moglie che ha esaurito le ingentissime scorte di fiducia, padre maldestro di un bambino che conosce poco, figlio fragile di un’anziana madre amorevolmente rassegnata. Basterà una lunga notte di tempesta, con i quattro personaggi obbligati a condividere gli stessi metri quadrati fino all’alba, per attutire gli spigoli del presente e, soprattutto, del futuro? TRAILER ITALIANO