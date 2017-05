I segreti di mio marito diventa film con Blake Lively protagonista

Di Federico Boni giovedì 25 maggio 2017

Da romanzo a film, sbarca in sala I segreti di mio marito di Liane Moriarty.

The Husband’s Secret, best-seller di Liane Moriarty edito in Italia da Mondadori con il titolo I segreti di mio marito, diverrà cinema grazie alla CBS Films. Protagonista della pellicola Blake Lively, per l'occasione anche produttrice esecutiva dell'adattamento insieme a Chris Weitz, Paul Weitz e Andrew Miano e alla loro Depth of Field Production.

Tuo marito ti scrive una lettera, la chiude in una busta, la sigilla "da aprire solo dopo la mia morte". Questa lettera nasconde il suo più profondo e oscuro segreto, qualcosa che può distruggere in un solo colpo non soltanto la vita che avete costruito insieme ma anche le vite degli altri attorno a te, dei tuoi vicini di casa, dei tuoi più cari amici. Immagina ora che questa lettera ti capiti tra le mani mentre tuo marito è ancora vivo... È quello che accade a Cecilia Fitzpatrick, una donna di successo, un punto di riferimento nel quartiere residenziale dove ha una bella casa, un marito adorabile di cui è innamorata, una figlia felice. La vita di Cecilia è ordinata e priva di incertezze. Ma la lettera, trovata per caso frugando tra i vecchi documenti di famiglia, cambia tutto. Rachel e Tess conoscono appena Cecilia, ma come lei pensano di conoscere benissimo se stesse e soprattutto i propri mariti, credono di sapere esattamente cosa aspettarsi dal proprio matrimonio. Eppure il segreto del marito di Cecilia si intreccia in maniera fatale con le loro vite e le sconvolgerà per sempre. Liane Moriarty ci fa entrare nel più perfetto dei mondi borghesi, nelle case senza macchie e ben illuminate, nelle stanze sempre aperte agli ospiti. Poi, con implacabile maestria, solleva i tappeti, fruga tra i diari, indaga gli angoli nascosti per mostrarci tutte le ombre e i segreti che incombono nelle vite delle più impeccabili famiglie.

Volato in testa alle classifiche di vendita negli States, The Husband’s Secret è ora alla ricerca di un regista.

Fonte: Comingsoon.net