Silver Sable e Black Cat, Gina Prince-Bythewood alla regia del 2° spin-off di Spider-Man

Di Federico Boni giovedì 25 maggio 2017

La regista di La Vita segreta delle Api e Beyond the Lights - Trova la tua voce per Silver Sable e Black Cat.

Black Cat e Silver Sable, arriva il film Sony Cinecomic al femminile made in Spider-Man per la Sony. Arriva il film dedicato a Black Cat e Silver Sable. Gina Prince-Bythewood, regista vista all'opera con La Vita segreta delle Api e Beyond the Lights - Trova la tua voce, dirigerà per la Sony Silver Sable e Black Cat, 2° spin-off targato Spider-Man dopo il già annunciato Venom. Parola dell'Hollwyood Reporter.

Silver and Black il titolo dato alla pellicola, con Matt Tolmach e Amy Pascal produttori e Chris Yost (Thor 2 e Thor 3) al lavoro sullo script precedentemente realizzato da Lisa Joy-Nolan. Via alla produzione in autunno.

Creata da Tom DeFalco e Ron Frenz, Silver Sable ha fatto il suo debutto a fumetti nel 1985, con The Amazing Spider-Man #265. Proveniente dall'immaginaria Symkaria, nazione europea, Sable è una mercenaria sapientemente addestrata. Creata da Marv Wolfman e Keith Pollard nel 1979, Black Cat è invece un'esperta ladra che ha la capacità di manipolare le probabilità, alimentando sfortuna nei confronti di chi la circonda.

Dopo Spider-Man: Homecoming, in uscita a luglio, e Venom con Tom Hardy, in uscita nel 2018 e con Ruben Fleischer regista, si amplia quindi sempre più l'Universo Uomo Ragno. Ma questa volta al femminile.

