Baby Boss 2 uscirà nel 2021

Di Federico Boni venerdì 26 maggio 2017

Campione d'incassi in tutto il mondo, Baby Boss avrà un sequel.

Baby Boss: Recensione in Anteprima Campione d'incassi negli States, Baby Boss è l'ultimo esilarante cartoon Dreamworks. Dal 20 aprile in Italia. Sequel annunciato per Baby Boss, campione d'incassi di questo 2017. 167,026,734 i dollari incassati solo negli States dalla pellicola Dreamworks, diventati 468,424,501 in tutto il mondo. Ebbene Baby Boss 2 uscirà il 26 marzo 2021, con Alec Baldwin di nuovo doppiatore dell'infante protagonista. Probabile la conferma in cabina di regia di Tom McGrath.

Tra i doppiatori dell'originale anche Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow e Miles Bakshi, con Michael McCullers allo script. Sono quindi diventati 5 i cartoon Dreamworks Animation in uscita nei prossimi 4 anni. Capitan Mutanda il primo, in uscita quest'estate, seguito il 1° marzo del 2019 da Dragon Trainer 3.

Il 27 settembre del 2019 scoccherà l'ora di Everest, per poi volare al 10 aprile 2020 con Trolls 2 ed infine al 26 marzo 2020 con Baby Boss 2, per l'appunto. Grande assente il 2018, privo di qualsiasi titolo Dreamworks Animation.

Fonte: Comingsoon.net