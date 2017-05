Stasera in tv: "Ti sposo ma non troppo" su Rai 1

Di Pietro Ferraro sabato 27 maggio 2017

Rai stasera propone "Ti sposo ma non troppo", film commedia del 2014 diretto da Gabriele Pignotta e interpretato da Gabriele Pignotta, Vanessa Incontrada e Chiara Francini.





Cast e personaggi

Gabriele Pignotta: Luca

Vanessa Incontrada: Andrea (lei)

Chiara Francini: Carlotta

Fabio Avaro: Andrea (lui)

Paola Tiziana Cruciani: Luisa

Paolo Triestino: Ernesto

Michela Andreozzi: Stefania

Francesco Foti: Giulio

Federico Pacifici: dottor Ferri

Catherine Spaak: Michelle





Trama e recensione

Ti sposo ma non troppo racconta la storia di Andrea (Vanessa Incontrada), una giovane e affascinante donna delusa dall'amore, Luca (Gabriele Pignotta), un fisioterapista single che si finge psicologo per sedurla, e di una coppia, Carlotta e Andrea che entra in crisi alla vigilia del matrimonio (Chiara Francini e Fabio Avaro). Per un casuale doppio scambio di identità, le vite dei quattro personaggi finiranno per intrecciarsi ed essere travolte dall'eterna ricerca dell'amore perfetto. Una moderna commedia degli equivoci in cui nessuno è quello che sembra e nessuno può scegliere di non amare.

Ti sposo ma non troppo: Recensione Intrecci amorosi a quattro voci per questo esordio di Gabriele Pignotta dietro la macchina da presa. Ti sposo ma non troppo: una commedia già vista a base di equivoci e malintesi. Ecco la nostra recensione





Note di regia

Il protagonista di questa commedia brillante è l’amore, nelle sue forme più diverse: l’amore perduto, desiderato, sperato, sognato, pericoloso, ritrovato. Il percorso stesso dei quattro protagonisti ha come meta l'amore e ho cercato di mostrare le loro debolezze all’interno di un meccanismo comico di situazione, in cui si riesce a sorridere ma anche a riflettere sulle eterne dinamiche sentimentali. Tutti i personaggi si evolvono durante il film, fino a trovare un'isola sulla quale approdare, con nuove consapevolezze. C'è un duplice punto di vista: quello femminile, che prevede un’attrazione congenita verso la favola, continuamente inseguita e mai conquistata (fino a prova contraria!), e quello maschile, più elementare e sintetico, che non riesce a far prendere il volo ai propri sentimenti. Naturalmente queste

tesi sono pronte a essere sovvertite dagli eventi. Tutti noi abbiamo quotidianamente il diritto di sognare una relazione davvero speciale. E proprio quando tutto sembra svanito, arriva l'imprevisto che ci sorprende. Ho cercato di raccontare l'Amore 2.0 ai tempi dei social network con una commedia degli equivoci che avesse tra le pieghe del divertimento una traccia emotiva riconoscibile e un romanticismo mai sdolcinato. In fondo, è una favola vera. I personaggi che ho disegnato sono fallibili ma sono dei puri. Anche quando arrivano a essere disposti a tutto per la conquista dell'altro, non c'è mai malizia ma un'ingenuità che provoca tenerezza e immedsimazione. Peraltro, si tratta di una generazione di tardo trentenni che in maniera più o meno latente vive l'amore con grande difficoltà, cercando la perfezione di un sentimento che troppo spesso ci viene proposto come complicato e dimenticando che è la spinta emotiva più istintiva e primordiale che ci sia, verso la quale l'unica soluzione è abbandonarsi. Anche a costo di rendersi ridicoli e farci sorridere di noi stessi! [Gabriele Pignotta]





La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Stefano Switala (Winx Club - Il mistero degli abissi, Amore oggi, Ma l'amore...si!).

Per ascoltare la colonna sonora clicca QUI.