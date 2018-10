Macchine Mortali: nuova featurette "Hester Shaw"e locandine del fantasy scritto e prodotto da Peter Jackson

Di Pietro Ferraro martedì 2 ottobre 2018

Macchine Mortali: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy di Christian Rivers nei cinema italiani dal 13 dicembre 2018.

L'adattamento Macchine Mortali di Peter Jackson fruirà di un nuovo trailer questo fine settimana in occasione del Comic-Con di New York e in attesa dell'evento sono approdati online due nuovi poster e una mnuova featurette sul personaggio di Heater Shaw interpretato da Hera Hilmar. Il film d'avventura post-apocalittico è diretto da Christian Rivers da una sceneggiatura scritta da Fran Walsh, Philippa Boyens e Peter Jackson. "Macchine Mortali" è basato su un romanzo di Phillip Reeve ed è ambientato in un mondo steampunk in cui le città sono state poste su ruote e si muovono predandosi a vicenda.

"Macchine Mortali" si svolge centinaia di anni dopo che la civiltà è stata distrutta da un evento catastrofico. Una misteriosa giovane donna, Hester Shaw, è l'unica che può fermare Londra, che ora è una gigantesca città su ruote che cerca di abbattere e conquistare tutto sul suo cammino. Hester è feroce e guidata dal ricordo di sua madre che è stata uccisa. Lungo la strada Hester si unisce a Tom Natsworthy, un emarginato di Londra e ad Anna Fang, che è una pericolosa fuorilegge con una taglia sulla testa.

"Macchine Mortali" arriva nei cinema italiani il 13 dicembre 2018. Il film è in sviluppo dal 2009 e i fan del libro hanno aspettato quasi un decennio per vedere l'adattamento approdare sul grande schermo.

Macchine Mortali: nuova featurette in italiano del fantasy scritto e prodotto da Peter Jackson

Universal Pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano che ci porta dietro le quinte del fantasy Macchine Mortali in arrivo nei cinema italiani il 13 dicembre 2018.

Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste.

Macchine Mortali è un'avventura "steampunk" basata sulla pluripremiata serie scritta da Philip Reeve. Il filom è diretto dall'artista degli effetti speciali Premio Oscar neozelandese Christian Rivers e prodotto e co-sceneggiato da Peter Jackson. Rivers aveva solo 17 anni quando ha conosciuto Peter Jackson e all'epoca curò per il regista gli storyboard della comedy-horror Splatters - Gli schizzacervelli (Braindead). Rivers ha curato gli effetti speciali di King Kong, le trilogie Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e diretto la seconda unità del remake live-action Il drago invisibile. Segnaliamo che Rivers è anche designato alla regia del remake I guastatori delle dighe (The Dam Busters), un progetto basato sull'omonimo film di guerra del 1955 che Peter Jackson sta sviluppando da diversi anni.

Il cast di "Macchine Mortali" include Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang.

Macchine Mortali: nuova featurette del fantasy scritto e prodotto da Peter Jackson

Disponibile online una featurette che ci porta dietro le quinte del fantasy Macchine Mortali prodotto da Peter Jackson che afferma: "Doveva essere qualcosa che non avevo mai visto". L'uomo dietro la trilogia "Il Signore degli Anelli" rivela che se aveva intenzione di investire due anni della sua vita in qualcosa, è meglio che fosse qualcosa di dannatamente buono.

Nella nuova featurette dei "Macchine Mortali" ci viene data un'idea delle motivazioni dei personaggi come quelle del cast e della troupe che hanno meticolosamente assemblato il film. Robert Sheehan, che nel film interpreta l'apprendista del museo Tom Natsworthy, si dice eccitato quanto il pubblico all'idea di vedere finalmente il montaggio finale sul grande schermo.

Con le dimensioni, lo scopo e l'immaginazione di questa cosa, sarò stupito da questo film come il pubblico.

"Macchine Mortali" si svolge migliaia di anni dopo che la civiltà è stata distrutta da un evento catastrofico. L'umanità ha dovuto adattarsi e un nuovo modo di vivere e si è evoluto dalle ceneri del vecchio mondo. Gigantesche città in movimento ora vagano per la Terra, predano le città più piccole e le inghiottono per conquistarle. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)—proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

"Macchine Mortali" è diretto dall'artista degli effetti speciali Christian Rivers (King Kong) e prodotto dai realizzatori delle trilogie "Lo Hobbit" e "Il signore degli anelli", Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, che hanno scritto insieme la sceneggiatura. L'adattamento è tratto dalla pluripremiata serie di libri "YA" di Philip Reeve che ha contribuito a dare notorietà al genere Steampunk.

Macchine Mortali arriva nelle sale italiane il 13 dicembre 2018.

Macchine Mortali: nuovo trailer italiano del fantasy scritto e prodotto da Peter Jackson

Disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina ufficiale di Macchine Mortali, il fantasy scritto e prodotto da Peter Jackson in arrivo nei cinema italiani il 13 dicembre 2018.

Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)—proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

Il film è interpretato da Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang,

Macchine Mortali è la nuova sorprendente ed epica avventura diretta dal premio Oscar Christian Rivers, un’artista degli effetti speciali (King Kong). A lui si uniscono i produttori tre volte premi Oscar Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens (le trilogie de Lo Hobbit ed Il Signore degli Anelli), i quali hanno firmato la sceneggiatura. L'adattamento Universal e MRC è basato sulla pluripremiata serie scritta da Philip Reeve.

Ad unirsi a Walsh e Jackson in veste di produttori figurano Zane Weiner (la trilogia de Lo Hobbit), Amanda Walker (la trilogia de Lo Hobbit) e Deborah Forte (Piccoli Bridivi). Ken Kamins (la trilogia de Lo Hobbit) si unisce a Boyens in veste di produttore esecutivo.





Macchine Mortali: trailer italiano del fantasy scritto e prodotto da Peter Jackson

E' disponibile via Universal Pictures il primo trailer italiano di Macchine Mortali, film basato sull'omonima e pluripremiata serie di romanzi fantasy di Philip Reeve in arrivo nei cinema italiani il 13 dicembre 2018.





Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan), proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra, si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

Il cast comprende anche Hugo Weaving, Ronan Raftery, Stephen Lang (Avatar), la famosa cantante e attrice sudcoreana Jihae, Leila George, Colin Salmon (Limitless), Patrick Malahide e Rege-Jean Page.

Macchine Mortali è diretto dal premio Oscar Christian Rivers, un’artista degli effetti speciali (King Kong). A lui si uniscono i produttori tre volte premi Oscar Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens (le trilogie de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli) che hanno anche firmato la sceneggiatura.

A bordo come coproduttori figurano anche Zane Weiner (la trilogia de Lo Hobbit), Amanda Walker (la trilogia de Lo Hobbit) e Deborah Forte (Piccoli Bridivi). Ken Kamins (la trilogia de Lo Hobbit) si unisce a Boyens in veste di produttore esecutivo.





Macchine Mortali: primo concept art dell'adattamento "Mortal Engines" di Peter Jackson

Articolo pubblicato il 27 maggio 2017

Aggiornamento sull'adattamento di Mortal Engines, basato sul romanzo fantasy per ragazzi "Macchine Mortali" di Philip Reeve prodotto e co-sceneggiato da Peter Jackson. il cast sta prendendo forma con Hugo Weaving ultimo acquisto in un ruolo non specificato. Peter Jackson ha recentemente utilizzato Facebook per rivelare il primo concept art di questo adattamento fantasy. L'illustrazione mostra una delle imponenti città che vedremo su schermo con l'aggiunta di uno dei personaggi principali.

Macchine Mortali, Peter Jackson adatterà il romanzo sci-fi di Philip Reeve Christian Rivers, storico collaboratore di Peter Jackson, farà il suo esordio alla regia con Macchine Mortali.

Sembra che il personaggio in primo piano in questa immagine sia uno dei personaggi principali, Hester Shaw, interpretato da Hera Hilmar, che viene vista scrutare una delle enormi città intorno alle quali ruota la trama. In questo paesaggio desolato, ognuna di queste grande città è stata trasformata in un veicolo e possono quindi spostarsi cercando città più piccole da depredare.

Il cast comprende anche Robbie Sheehan, Ronan Raftery, Stephen Lang (Avatar), la famoso cantante e attrice sudcoreana Jihae, Leila George, Colin Salmon (Limitless), Patrick Malahide e Rege-Jean Page. Non è ancora chiaro quanti altri personaggi saranno inclusi.

Ambientato in un futuro distopico e in mondo post-apocalittico steampunk, "Macchine Mortali" inizia quando le principali città della Terra vagano per un globo desertificato trasformate in enormi veicoli (le "città trazioniste") a caccia di altre città da depredare per utilizzarne le risorse naturali. Su una di queste grandi "città trazioniste", l'orfano quindicenne Tom Natsworthy ha un incontro inaspettato con una misteriosa ragazza delle Territori Esterni che cambierà per sempre la sua vita. Sia Peter Jackson che Fran Walsh acquisirono i diritti di questa serie fantasy nel 2001, quando il primo film della trilogia Il signore degli anelli debuttava nelle sale.

Mortal Engines scritto da Peter Jackson con la moglie Fran Walsh e la sceneggiatrice Philippa Boyens sarà diretto da Christian Rivers che fa il suo debutto alla regia. Rivers ha lavorato con Peter Jackson per 20 anni, iniziando la sua carriera alla Weta Digital come artista digitale. Oltre a far parte dei reparti di effetti visivi per la trilogia de Il Signore degli Anelli e sul primo film della trilogia Lo Hobbit, Rivers ha poi diretto le seconde unità dei due successivi capitoli e per il remake Il drago invisibile della Disney.

Universal Pictures e Media Rights Capital hanno fissato una data di uscita del film al 14 dicembre 2018.