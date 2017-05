Batman and Harley Quinn: trailer del film d'animazione DC

Di Pietro Ferraro sabato 27 maggio 2017

Batman and Harley Quinn: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione DC.

Disponibile un trailer di Batman and Harley Quinn, nuovo film d'animazione originale dell'Universo Animato DC (DC Animated Universe). Si tratta di una versione direct-to video che ripesca una veste grafica tipica della serie tv anni '90 Batman: The Animated Series e vede addirittura il ritorno di Kevin Conroy come Batman e di Loren Lester come Nightwing, voci della serie originale. La new entry dell'Universo Animato DC è Melissa Rauch, la Bernardette della serie tv The Big Bang Theory, che presta la voce ad Harley Quinn.

Il trailer mostra un'improbabile alleanza tra il Cavaliere oscuro, Nightwing e Quinn. Batman e Harley Quinn formano l'alleanza quando Batman e Nightwing cercano di mettere fine al piano di Floronic Man e Poison Ivy per distruggere Gotham trasformando le persone in piante, ma per farlo hanno bisogno dell'aiuto di Quinn. A prima vista DC sembra voler fare una parodia dei polizieschi americani degli anni '80 con una forte influenza "comedy" che è un approccio molto interessante e soprattutto alternativo.

"Batman and Harley Quinn" segue il cupo e "vietato ai minori" Batman: The Killing Joke dell'anno scorso, che ha ottenuto recensioni miste con alcuni che hanno criticato il ritratto di Batgirl per molti trasformata in un cliché femminile, l'animazione non all'altezza della graphic-novel originale e note positive invece per le voci dei veterani Kevin Conroy (Batman) e Mark Hamill (Joker).

Questo nuovo film d'animazione arriva dopo la sensuale e folle incarnazione di Margot Robbie in Suicide Squad e prima dell'annunciato spin-off Gotham City Sirens ancora con la Robbie protagonista.