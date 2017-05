Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar: la colonna sonora del film Disney

Di Pietro Ferraro domenica 28 maggio 2017

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar è arrivato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del ritorno di Jack Sparrow.

E' approdato nei cinema italiani Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar e Disney ha cambiato rotta e nettamente recuperato i fasti della saga tornando alle origini, lasciandosi alle spalle il deludente Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare che metteva in campo una inadeguata protagonista femminile, l'attrice Penélope Cruz, e un Capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) non in grado di compensare con carisma e ironia una sceneggiatura sovraccarica di elementi fantasy e che faceva, è proprio il caso di dirlo, acqua da tutte le parti.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: Recensione Johnny Depp per la 5° volta Jack Sparrow con La vendetta di Salazar, kolossal dai toni fantasy tanto spettacolare quanto privo di sostanziali novità.

Pirati dei Caraibi 5 vede un cambio al timone per quel che concerne le musiche originali, Hans Zimmer occupato a musicare il film di guerra Dunkirk di Christopher Nolan passa il testimone a Geoff Zanelli che segue le orme del collega Zimmer rispettando appieno l'epico spirito piratesco della saga e confezionando una colonna sonora in perfetta sintonia con l'avventuroso parterre di

Geoff Zanelli non è nuovo al franchise, il compositore aveva già collaborato alle musiche di La maledizione della prima luna con il brano "Barbossa Is Hungry" e di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare con il brano "Spagna". Altri crediti di Zanelli includono l'avventura fantascientifica Outlander - L'ultimo vichingo, il film d'animazione Rango e l'avventura western The Lone Ranger.

Per quanto riguarda i trailer del film sono stati utilizzati i brani "Ain't No Grave" di Johnny Cash e "Raise The Stakes" di Confidential Music.

TRACK LISTINGS

1. Dead Men Tell No Tales

2. Salazar

3. No Woman Has Ever Handled My Herschel

4. You Speak of the Trident

5. The Devil’s Triangle

6. Shansa

7. Kill the Filthy Pirate, I’ll Wait

8. The Dying Gull

9 El Matador Del Mar

10. Kill the Sparrow

11. She Needs the Sea

12. The Brightest Star in the North

13. I’ve Come With the Butcher’s Bill

14. The Power of the Sea

15. Treasure

16. My Name Is Barbossa

17. Beyond My Beloved Horizon

18. He’s a Pirate (Hans Zimmer vs. Dimitri Vegas & Like Mike) (Bonus Track)

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.