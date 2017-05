Numb: trailer e poster del thriller "indie" con Hayden Christensen

Di Pietro Ferraro domenica 28 maggio 2017

Numb: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Rodrigo Vila con Hayden Christensen.

Il Festival di Cannes si avvia alla chiusura e uno dei film venduti dagli acquirenti giunti al festival è Numb, at the Edge of the End. VMI Worldwide ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di questo thriller indipendente ancora in attesa di una data di uscita.

La trama, ispirata ad una storia vera, segue Kurt Matheson (Hayden Christensen) un veterano di guerra con DPTS (disturbo post-traumatico da stress) che percepisce l'imminente fine del mondo. Dopo aver stabilito un rapporto con un presunto messia (Harvey Keitel), lascia la sua vita normale e inizia la costruzione di un rifugio sotterraneo, allenandosi in modo estremo, a costo di perdere tutto. Presto le persone cominciano a trattarlo come un folle e quando anche lui comincia a dubitare, accade qualcosa di straordinario.

Hollywood Reporter ha parlato del film con il regista Rodrigo Vila.

Numb affronta la minaccia del riscaldamento globale e la minaccia nucleare mostrando il viaggio di Kurt Matheson per sopravvivere all'apocalisse. È un film sorprendente e scioccante che attirerà un pubblico globale.

Il cast di Numb, at the Edge of the End include anche Justin Kelly, Marco Leonardi, Liz Solari, Fernan Miras, Christo J. Swart, Raymond Edward Lee e Javier Kussrow. Da quando ha chiuso la trilogia prequel di Star Wars con "La vendetta del Sith" del 2005, Hayden Christensen ha recitato in diverse pellicole come Factory Girl del 2006, Virgin Territory del 2007 e Jumper del 2008. Dopo un trio di film interpretati nel 2010, Vanishing on 7th Street, Takers e Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey, l'attore non ha lavorato per quattro anni fino al suo ritorno nel 2014 in American Heist e Outcast, seguiti da 90 Minutes in Heaven del 2015.Vedremo Christensen anche in First Kill al fianco di Bruce Willi previsto in uscita negli States il prossimo 21 luglio.

Numb, at the Edge of the End è diretto da Rodrigo H. Vila, che ha fatto il suo debutto nel suo primo lungomtraggio di fiction nel 2015 con Boca Juniors 3D: The Movie. Il regista ha precedentemente diretto diversi documentari in diversi formati, come i documentari televisivi The Mansonry Complot e The Nazi's Conspiracy in Latin America e un episodio della miniserie di documentari televisivi The Seven lives of General Perón. Vila sta attualmente lavorando alla post-produzione del documentario Tango in Paris, Memories of Astor Piazzolla e ha iniziato la pre-produzione di un altro documentario, Jairo: Imágenes Recobradas.